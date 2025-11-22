Дело "Мидас" — в ГБР ответили, было ли давление

Работники ГБР. Иллюстративное фото: radiosvoboda.org

Работники Государственного бюро расследований не обнаружили наличие давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников бюро. Таковы предварительные выводы проверки информации, которая появилась в СМИ после спецоперации НАБУ и САП и обнародования соответствующих аудиозаписей.

Об этом информирует пресс-служба ГБР в субботу, 22 ноября.

Дело "Мидас" — предварительные результаты расследования ГБР

Отмечается, что по инициативе директора Государственного бюро расследования 14 ноября 2025 года Главное следственное управление ГБР внесло в ЕРДР сведения по признакам возможного совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, или связанное с вымогательством) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Следователями проверена информация, обнародованная медиа, в частности относительно:

возможного получения неправомерной выгоды отдельными работниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований;

возможного давления на отдельных должностных лиц;

возможного проведения обысков "по заказу" фигурантов уголовного производства по так называемому "делу Мидас", расследование которого ведет НАБУ.

По данным ГБР, сейчас допрошено уже более 30 человек, проведено 12 опознаний по фотоснимкам, направлено 19 запросов.

Выяснено, что посещение некоторыми фигурантами дела НАБУ здания ГБР было вызвано обстоятельствами, связанными с расследованием отдельного уголовного производства.

В бюро отметили, что особенно тщательно проверено возможное влияние фигурантов дела "Мидас" на сотрудников ГБР. По результатам расследования установлено: никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на сотрудников ГБР не осуществлялось, любые действия по просьбе фигурантов дела НАБУ не совершались.

Относительно упомянутых в СМИ "пленок", где фигурирует ГБР, — информация о каком-либо влиянии на работников бюро не подтверждается. Анализ имеющихся в медиа диалогов указывает лишь на желание фигурантов получить доступ к следственным органам, а не на реальные факты влияния или достигнутые договоренности.

Отмечается, что о полученных в ходе проведенного ГБР расследования результаты проинформированы Председателя ВСК Верховной Рады Украины с предоставлением исчерпывающей информации об установленных фактах и проведенных следственных действиях.

Досудебное расследование продолжается. Запланировано проведение дополнительных следственных и процессуальных действий для окончательного опровержения или подтверждения другой информации, которая появляется в медиа и касается работников Государственного бюро расследований.

