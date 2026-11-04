Працівники НАБУ. Фото ілюстративне: НАБУ

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі "Мідас" щодо масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі. За даними слідства, учасники злочинної організації впливали на діяльність стратегічних державних підприємств, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", отримували неправомірну вигоду та відмивали гроші.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, передає Новини.LIVE.

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Як працювала корупційна схема в енергетиці

Слідство встановило, що учасники угруповання систематично отримували від контрагентів "Енергоатому" та підприємств у сфері управління Міністерства енергетики від 10% до 15% вартості контрактів.

Для легалізації незаконно отриманих коштів організація використовувала окремий офіс. За даними детективів, протягом 2020–2025 років туди готівкою передали понад 111 млн доларів США та 12 млн євро, отриманих в енергетичному секторі. Також слідство встановило надходження коштів з інших джерел. Для відмивання грошей використовували криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.

Під час розслідування НАБУ та САП вживали заходів для арешту активів злочинної організації в Україні та за кордоном. Робота з пошуку й арешту майна триватиме. Крім того, з матеріалів справи виділили нові провадження. У них розслідують факти надання та отримання неправомірної вигоди в енергетичному секторі, а також відмивання коштів в інтересах інших осіб.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді 2025 року НАБУ та САП розпочали операцію "Мідас" для викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі. Розслідування тривало 15 місяців, детективи провели понад 70 обшуків і зібрали близько 1000 годин аудіозаписів. За даними слідства, учасники злочинної організації отримували від контрагентів "Енергоатому" від 10% до 15% вартості контрактів, а незаконно отримані кошти легалізували через окремий бек-офіс.

Як повідомляли Новини.LIVE, у межах операції "Мідас" НАБУ повідомило про підозру сімом особам, серед яких бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк та виконавчий директор "Енергоатому" Дмитро Басов. Ще четверо фігурантів, Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко, Леся Устименко та Людмила Зоріна, за даними слідства, забезпечували роботу так званого бек-офісу з легалізації коштів.