Сотрудники НАБУ. Фото иллюстративное: НАБУ

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу "Мидас", касающемуся масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе. По данным следствия, участники преступной организации влияли на деятельность стратегических государственных предприятий, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", получали неправомерную выгоду и отмывали деньги.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, передает Новини.LIVE.

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Как работала коррупционная схема в энергетике

Следствие установило, что участники группировки систематически получали от контрагентов "Энергоатома" и предприятий, находящихся в ведении Министерства энергетики, от 10% до 15% стоимости контрактов.

Для легализации незаконно полученных средств организация использовала отдельный офис. По данным следователей, в течение 2020–2025 годов туда наличными передали более 111 млн долларов США и 12 млн евро, полученных в энергетическом секторе. Также следствие установило поступление средств из других источников. Для отмывания денег использовались криптовалюта, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.

В ходе расследования НАБУ и САП принимали меры по аресту активов преступной организации в Украине и за рубежом. Работа по поиску и аресту имущества будет продолжаться. Кроме того, из материалов дела выделены новые производства. В них расследуются факты предоставления и получения неправомерной выгоды в энергетическом секторе, а также отмывания средств в интересах других лиц.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2025 года НАБУ и САП начали операцию "Мидас" с целью раскрытия масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе. Расследование длилось 15 месяцев, детективы провели более 70 обысков и собрали около 1000 часов аудиозаписей. По данным следствия, участники преступной организации получали от контрагентов "Энергоатома" от 10% до 15% стоимости контрактов, а незаконно полученные средства легализовали через отдельный бэк-офис.

Как сообщали Новини.LIVE, в рамках операции "Мидас" НАБУ сообщило о подозрении семерым лицам, среди которых бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и исполнительный директор "Энергоатома" Дмитрий Басов. Еще четверо фигурантов — Александр Цукерман, Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина — по данным следствия, обеспечивали работу так называемого бэк-офиса по легализации средств.