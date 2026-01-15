Відео
Справа Магомедрасулова — обшуки відбулися у 20 працівників НАБУ

Справа Магомедрасулова — обшуки відбулися у 20 працівників НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 17:04
Кривонос розповів деталі про службове розслідування щодо детектива НАБУ Магомедрасулова
Працівники НАБУ. Ілюстративне фото: УНІАН

У НАБУ триває внутрішнє розслідування щодо детектива Руслана Магомедрасулова, якого  обвинувачують у незаконному бізнесі з РФ та продажу технічної коноплі до Дагестану. У цій справі обшуки провели у понад 20 працівників.

Про це заявив очільник НАБУ Семен Кривонос під час виступу на ТСК з питань оборони, антикорупційної політики та прав людини під час воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з місця події у четвер, 15 січня.

Читайте також:

Службове розслідування щодо Магомедрасулова триває

Зараз Магомедрасулов звільнений з-під варти та продовжує службу в НАБУ.

"Руслан (Магомедрасулов ред.) взаємодіє з управлінням внутрішнього контролю. Триває службове розслідування", — каже Кривонос.

Він повідомив, що у межах перевірок близько шести осіб отримали підозри у різних кримінальних провадженнях, а обшуки проводилися у понад 20 працівників НАБУ.

Водночас Кривонос додав, що досудове розслідування щодо Магомедрасулова не могли завершити через те, що він перебував у СІЗО.

Справа Магомедрасулова

Влітку 2025 року Служба безпеки України заявила, що співробітник НАБУ Руслан Магамедрасулов та його батько Сентябр підозрюються у нібито продажу технічних конопель представникам сектору економіки Росії. Магамедрасулов нібито виступав як посередник продажу до Республіки Дагестан. А їх незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько.

Руслана Магамедрасулова заарештували 21 липня.

Нагадаємо, раніше Кривонос звернувся з проханням приховати від Служби безпеки України номери телефонів фігурантів, які прослуховує НАБУ.

3 грудня стало відомо, що Магамедрасулова випустили із СІЗО.

НАБУ обшуки розслідування перевірки Семен Кривонос
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
