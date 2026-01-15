Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дело Магомедрасулова — обыски прошли у 20 работников НАБУ

Дело Магомедрасулова — обыски прошли у 20 работников НАБУ

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 17:04
Кривонос рассказал детали о служебном расследовании в отношении детектива НАБУ Магомедрасулова
Работники НАБУ. Иллюстративное фото: УНІАН

В НАБУ продолжается внутреннее расследование в отношении детектива Руслана Магомедрасулова, которого обвиняют в незаконном бизнесе с РФ и продаже технической конопли в Дагестан. По этому делу обыски провели у более 20 работников.

Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос во время выступления на ВСК по вопросам обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места события в четверг, 15 января.

Реклама
Читайте также:

Служебное расследование в отношении Магомедрасулова продолжается

Сейчас Магомедрасулов освобожден из-под стражи и продолжает службу в НАБУ.

"Руслан (Магомедрасулов ред.) взаимодействует с управлением внутреннего контроля. Продолжается служебное расследование", — говорит Кривонос.

Он сообщил, что в рамках проверок около шести человек получили подозрения в различных уголовных производствах, а обыски проводились у более 20 работников НАБУ.

В то же время Кривонос добавил, что досудебное расследование в отношении Магомедрасулова не могли завершить из-за того, что он находился в СИЗО.

Дело Магомедрасулова

Летом 2025 года Служба безопасности Украины заявила, что сотрудник НАБУ Руслан Магамедрасулов и его отец Сентябр подозреваются в якобы продаже технической конопли представителям сектора экономики России. Магамедрасулов якобы выступал как посредник продажи в Республику Дагестан. А их незаконное выращивание, по данным правоохранителей, организовал его отец.

Руслана Магамедрасулова арестовали 21 июля.

Напомним, ранее Кривонос обратился с просьбой скрыть от Службы безопасности Украины номера телефонов фигурантов, которые прослушивает НАБУ.

3 декабря стало известно, что Магамедрасулова выпустили из СИЗО.

НАБУ обыски расследование проверки Семен Кривонос
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации