Кривонос рассказал детали о служебном расследовании в отношении детектива НАБУ Магомедрасулова

Дело Магомедрасулова — обыски прошли у 20 работников НАБУ
В НАБУ продолжается внутреннее расследование в отношении детектива Руслана Магомедрасулова, которого обвиняют в незаконном бизнесе с РФ и продаже технической конопли в Дагестан. По этому делу обыски провели у более 20 работников.
Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос во время выступления на ВСК по вопросам обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места события в четверг, 15 января.
Служебное расследование в отношении Магомедрасулова продолжается
Сейчас Магомедрасулов освобожден из-под стражи и продолжает службу в НАБУ.
"Руслан (Магомедрасулов — ред.) взаимодействует с управлением внутреннего контроля. Продолжается служебное расследование", — говорит Кривонос.
Он сообщил, что в рамках проверок около шести человек получили подозрения в различных уголовных производствах, а обыски проводились у более 20 работников НАБУ.
В то же время Кривонос добавил, что досудебное расследование в отношении Магомедрасулова не могли завершить из-за того, что он находился в СИЗО.
Дело Магомедрасулова
Летом 2025 года Служба безопасности Украины заявила, что сотрудник НАБУ Руслан Магамедрасулов и его отец Сентябр подозреваются в якобы продаже технической конопли представителям сектора экономики России. Магамедрасулов якобы выступал как посредник продажи в Республику Дагестан. А их незаконное выращивание, по данным правоохранителей, организовал его отец.
Руслана Магамедрасулова арестовали 21 июля.
Напомним, ранее Кривонос обратился с просьбой скрыть от Службы безопасности Украины номера телефонов фигурантов, которые прослушивает НАБУ.
3 декабря стало известно, что Магамедрасулова выпустили из СИЗО.
Читайте Новини.LIVE!