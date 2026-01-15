Кривонос рассказал детали о служебном расследовании в отношении детектива НАБУ Магомедрасулова

Работники НАБУ. Иллюстративное фото: УНІАН

В НАБУ продолжается внутреннее расследование в отношении детектива Руслана Магомедрасулова, которого обвиняют в незаконном бизнесе с РФ и продаже технической конопли в Дагестан. По этому делу обыски провели у более 20 работников.

Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос во время выступления на ВСК по вопросам обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места события в четверг, 15 января.

Служебное расследование в отношении Магомедрасулова продолжается

Сейчас Магомедрасулов освобожден из-под стражи и продолжает службу в НАБУ.

"Руслан (Магомедрасулов — ред.) взаимодействует с управлением внутреннего контроля. Продолжается служебное расследование", — говорит Кривонос.

Он сообщил, что в рамках проверок около шести человек получили подозрения в различных уголовных производствах, а обыски проводились у более 20 работников НАБУ.

В то же время Кривонос добавил, что досудебное расследование в отношении Магомедрасулова не могли завершить из-за того, что он находился в СИЗО.

Дело Магомедрасулова

Летом 2025 года Служба безопасности Украины заявила, что сотрудник НАБУ Руслан Магамедрасулов и его отец Сентябр подозреваются в якобы продаже технической конопли представителям сектора экономики России. Магамедрасулов якобы выступал как посредник продажи в Республику Дагестан. А их незаконное выращивание, по данным правоохранителей, организовал его отец.

Руслана Магамедрасулова арестовали 21 июля.

Напомним, ранее Кривонос обратился с просьбой скрыть от Службы безопасности Украины номера телефонов фигурантов, которые прослушивает НАБУ.

3 декабря стало известно, что Магамедрасулова выпустили из СИЗО.