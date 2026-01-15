Видео
Кривонос просит скрыть от СБУ номера, которые прослушивает НАБУ

Дата публикации 15 января 2026 16:26
НАБУ настаивает на возможности прослушивать фигурантов расследований, чтобы избежать утечек информации
Заседание ВСК. Фото: кадр из видео

Глава Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос во время выступления на ВСК по вопросам обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время военного положения заявил, что для предотвращения вмешательства в расследование необходимо усилить антикоррупционный блок. В частности, только детективы НАБУ должны знать, какие абоненты находятся под контролем в рамках уголовных производств.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места события в четверг, 15 января.

Кроме того, Кривонос требует создания независимого экспертного учреждения, чтобы экспертизы проводились быстро, объективно и без политического влияния. По его словам, сейчас Бюро вынуждено пользоваться техническими возможностями, при которых другие органы, в частности Служба безопасности Украины, могут знать, какие номера телефонов прослушиваются. А это создает потенциальные риски утечки информации.

"Если говорить о давлении оно же бывает в разных формах это может быть непосредственно преследование сотрудников, а может быть социальное препятствование работе. Мы сейчас говорим о системных препятствованиях... Системные вещи должны осуществляться в том направлении, чтобы исключить любые вмешательства в дальнейшем в деятельность НАБУ и САП", — отметил он.

В то же время глава НАБУ заявил, что Бюро будет расследовать коррупционные дела независимо от любой формы давления.

"Я думаю, что независимо от любой формы давления, мы продолжим двигаться вперед и осуществлять досудебное расследование, несмотря ни на должности фигурантов, ни на политическое влияние или размер финансовых ресурсов. Нас не остановят любые должностные лица", — говорит Кривонос.

Напомним, недавно НАБУ и САП разоблачили нардепов, которые систематически получали неправомерную выгоду в особо крупном размере, используя служебное положение.

Во вторник, 13 января, стало известно об обыске у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

НАБУ коррупция телефоны расследование прослушка
