НАБУ настаивает на возможности прослушивать фигурантов расследований, чтобы избежать утечек информации

Кривонос просит скрыть от СБУ номера, которые прослушивает НАБУ
Глава Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос во время выступления на ВСК по вопросам обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время военного положения заявил, что для предотвращения вмешательства в расследование необходимо усилить антикоррупционный блок. В частности, только детективы НАБУ должны знать, какие абоненты находятся под контролем в рамках уголовных производств.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места события в четверг, 15 января.
НАБУ будет расследовать дела независимо от формы давления, — Кривонос
Кроме того, Кривонос требует создания независимого экспертного учреждения, чтобы экспертизы проводились быстро, объективно и без политического влияния. По его словам, сейчас Бюро вынуждено пользоваться техническими возможностями, при которых другие органы, в частности Служба безопасности Украины, могут знать, какие номера телефонов прослушиваются. А это создает потенциальные риски утечки информации.
"Если говорить о давлении — оно же бывает в разных формах — это может быть непосредственно преследование сотрудников, а может быть социальное препятствование работе. Мы сейчас говорим о системных препятствованиях... Системные вещи должны осуществляться в том направлении, чтобы исключить любые вмешательства в дальнейшем в деятельность НАБУ и САП", — отметил он.
В то же время глава НАБУ заявил, что Бюро будет расследовать коррупционные дела независимо от любой формы давления.
"Я думаю, что независимо от любой формы давления, мы продолжим двигаться вперед и осуществлять досудебное расследование, несмотря ни на должности фигурантов, ни на политическое влияние или размер финансовых ресурсов. Нас не остановят любые должностные лица", — говорит Кривонос.
Напомним, недавно НАБУ и САП разоблачили нардепов, которые систематически получали неправомерную выгоду в особо крупном размере, используя служебное положение.
Во вторник, 13 января, стало известно об обыске у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
