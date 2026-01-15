Відео
Кривонос просить приховати від СБУ номери, які прослуховує НАБУ

Кривонос просить приховати від СБУ номери, які прослуховує НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 16:26
НАБУ наполягає на можливості прослуховувати фігурантів розслідувань, щоб уникнути витоків інформації
Засідання ТСК. Фото: кадр із відео

Очільник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос під час виступу на ТСК з питань оборони, антикорупційної політики та прав людини під час воєнного стану заявив, що для унеможливлення втручання в розслідування необхідно посилити антикорупційний блок. Зокрема, тільки детективи НАБУ мають знати, які абоненти перебувають під контролем у межах кримінальних проваджень.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з місця події у четвер, 15 січня.

Читайте також:

НАБУ розслідуватиме справи незалежно від форми тиску, — Кривонос 

Крім того, Кривонос вимагає створення незалежної експертної установи, щоб експертизи проводилися швидко, об’єктивно та без політичного впливу. За його словами, наразі Бюро змушене користуватися технічними можливостями, за яких інші органи, зокрема Служба безпеки України, можуть знати, які номери телефонів прослуховуються. А це створює потенційні ризики витоку інформації.

"Якщо говорити про тиск він же буває в різних формах це може бути безпосередньо переслідування співробітників, а може бути соціальне перешкоджання роботі. Ми зараз говоримо про системні перешкоджання... Системі речі повинні здійснюватися в тому напрямку, щоб унеможливити будь-які втручання в подальшому в діяльність НАБУ та САП", — зазначив він.

Водночас очільник НАБУ заявив, що Бюро розслідуватиме корупційні справи незалежно від будь-якої форми тиску.

"Я думаю, що незалежно від будь-якої форми тиску, ми продовжимо рухатися вперед та здійснювати досудове розслідування, не дивлячись ні на посади фігурантів, ні на політичний вплив чи розмір фінансових ресурсів. Нас не зупинять будь-які посадові особи", — каже Кривонос.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП викрили нардепів, які систематично отримували неправомірну вигоду в особливо великому розмірі, використовуючи службове становище.

У вівторок, 13 січня, стало відомо про обшук у лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

НАБУ корупція телефони розслідування прослуховування
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
