Кирило Буданов привітав із Днем територіальної оборони України

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов 4 жовтня привітав українців із Днем територіальної оборони України. У своєму зверненні він наголосив на внеску цивільних, які від початку повномасштабної війни стали до зброї, а також відзначив нинішню роль підрозділів Сил територіальної оборони на фронті.

Відповідне повідомлення Буданов опублікував у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Кирило Буданов привітав із Днем ТрО України. Ілюстрація: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов про Сили територіальної оборони

За словами Буданова, від перших днів повномасштабного вторгнення звичайні українці долучалися до захисту своїх домівок і допомагали Силам оборони.

Він зазначив, що нині підрозділи Сил територіальної оборони є боєздатною складовою української армії та виконують завдання на різних напрямках фронту.

"Честь усім, хто тримає стрій", – написав Кирило Буданов.

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Також він вшанував пам'ять військових, які загинули, захищаючи Україну та свої домівки.

Новини.LIVE повідомляли, що раніше цього дня Володимир Зеленський також привітав військовослужбовців Сил територіальної оборони. Він подякував усім, хто служить у ТрО та захищає Україну.

Напередодні, 1 жовтня, Кирило Буданов також звернувся до українських військовослужбовців з нагоди Дня захисників і захисниць України. Він нагадав про багатовікову боротьбу українців за свою землю, свободу та державу, подякував воїнам за службу та вшанував пам'ять тих, хто загинув у боротьбі за Україну.