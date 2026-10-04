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Головна Новини дня Зеленський привітав військових із Днем територіальної оборони

Зеленський привітав військових із Днем територіальної оборони

Ua ru
4 жовтня 2026 15:02
Зеленський: Сили ТрО продовжують захищати Україну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня привітав військовослужбовців Сил територіальної оборони з Днем територіальної оборони України. Він подякував усім, хто долучився до ТрО та продовжує захищати державу й українців.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зеленський привітав воїнів Сил територіальної оборони

Зеленський зазначив, що бригади територіальної оборони пройшли значний шлях від початку повномасштабної війни.

Зеленський привітав військових із Днем територіальної оборони - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

За його словами, на їхній основі сформувалися нові сильні підрозділи, які нині разом з іншими Силами оборони захищають Україну.

Зеленський привітав військових із Днем територіальної оборони - фото 2
Військові ЗСУ. Фото: 103 ОБрТрО

Президент також нагадав про 2022 рік та відзначив сміливість українців, які тоді обрали захист незалежності держави.

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Військові ЗСУ. Фото: 106 ОБрТрО

Він наголосив, що необхідно зробити все для того, щоб Україна вистояла, захистила свої території та досягла необхідного миру.

"Дякую вам, воїни, кожному й кожній!" — зазначив Зеленський.

Зеленський привітав військових із Днем територіальної оборони - фото 4
Військові ЗСУ. Фото: 106 ОБрТрО

Президент також висловив вдячність усім військовим, які сьогодні продовжують боротися за Україну.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 жовтня Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вшанували пам’ять українських військових, які загинули під час війни. На Майдані Незалежності в Києві вони поклали квіти до меморіалу на знак пошани до полеглих захисників і захисниць України.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що за останній тиждень Росія застосувала проти України понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. За його словами, понад 800 безпілотників були реактивними, а лише цієї ночі РФ запустила ще 135 ударних дронів.

Володимир Зеленський територіальна оборона ТРО війна в Україні Сили оборони України
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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