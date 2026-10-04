Зеленський: Сили ТрО продовжують захищати Україну

Зеленський привітав військових із Днем територіальної оборони
Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня привітав військовослужбовців Сил територіальної оборони з Днем територіальної оборони України. Він подякував усім, хто долучився до ТрО та продовжує захищати державу й українців.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Зеленський привітав воїнів Сил територіальної оборони
Зеленський зазначив, що бригади територіальної оборони пройшли значний шлях від початку повномасштабної війни.
За його словами, на їхній основі сформувалися нові сильні підрозділи, які нині разом з іншими Силами оборони захищають Україну.
Президент також нагадав про 2022 рік та відзначив сміливість українців, які тоді обрали захист незалежності держави.
Він наголосив, що необхідно зробити все для того, щоб Україна вистояла, захистила свої території та досягла необхідного миру.
"Дякую вам, воїни, кожному й кожній!" — зазначив Зеленський.
Президент також висловив вдячність усім військовим, які сьогодні продовжують боротися за Україну.
Як повідомляли Новини.LIVE, 4 жовтня Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вшанували пам’ять українських військових, які загинули під час війни. На Майдані Незалежності в Києві вони поклали квіти до меморіалу на знак пошани до полеглих захисників і захисниць України.
Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що за останній тиждень Росія застосувала проти України понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. За його словами, понад 800 безпілотників були реактивними, а лише цієї ночі РФ запустила ще 135 ударних дронів.