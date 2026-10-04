Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский поздравил военных с Днем территориальной обороны

Зеленский поздравил военных с Днем территориальной обороны

Ua ru
4 октября 2026 15:02
Зеленский: Силы ТрО продолжают защищать Украину
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября поздравил военнослужащих Сил территориальной обороны с Днём территориальной обороны Украины. Он поблагодарил всех, кто вступил в ряды СтО и продолжает защищать государство и украинцев.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский поздравил воинов Сил территориальной обороны

Зеленский отметил, что бригады территориальной обороны прошли значительный путь с начала полномасштабной войны.

Зеленский поздравил военных с Днем территориальной обороны - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

По его словам, на их основе сформировались новые сильные подразделения, которые сейчас вместе с другими Силами обороны защищают Украину.

Зеленский поздравил военных с Днем территориальной обороны - фото 2
Военные ВСУ. Фото: 103 ОБрТрО

Президент также напомнил о 2022 году и отметил смелость украинцев, которые тогда выбрали защиту независимости государства.

Читайте также:
Зеленский поздравил военных с Днем территориальной обороны - фото 3
Военные ВСУ. Фото: Фото: 106 ОБрТрО

Он подчеркнул, что необходимо сделать все для того, чтобы Украина выстояла, защитила свои территории и достигла необходимого мира.

"Спасибо вам, воины, каждому и каждой!" — отметил Зеленский.

Зеленский поздравил военных с Днем территориальной обороны - фото 4
Военные ВСУ. Фото: Фото: 106 ОБрТрО

Президент также выразил благодарность всем военным, которые сегодня продолжают бороться за Украину.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 октября Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц почтили память украинских военных, погибших во время войны. На Майдане Независимости в Киеве они возложили цветы к мемориалу в знак уважения к павшим защитникам и защитницам Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю Россия применила против Украины более 1900 ударных дронов, 1700 авиабомб и 25 ракет. По его словам, более 800 беспилотников были реактивными, а только этой ночью РФ запустила еще 135 ударных дронов.

Владимир Зеленский территориальная оборона ТРО война в Украине Силы обороны Украины
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации