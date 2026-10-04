Зеленский: Силы ТрО продолжают защищать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября поздравил военнослужащих Сил территориальной обороны с Днём территориальной обороны Украины. Он поблагодарил всех, кто вступил в ряды СтО и продолжает защищать государство и украинцев.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский поздравил воинов Сил территориальной обороны

Зеленский отметил, что бригады территориальной обороны прошли значительный путь с начала полномасштабной войны.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

По его словам, на их основе сформировались новые сильные подразделения, которые сейчас вместе с другими Силами обороны защищают Украину.

Военные ВСУ. Фото: 103 ОБрТрО

Президент также напомнил о 2022 году и отметил смелость украинцев, которые тогда выбрали защиту независимости государства.

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Военные ВСУ. Фото: Фото: 106 ОБрТрО

Он подчеркнул, что необходимо сделать все для того, чтобы Украина выстояла, защитила свои территории и достигла необходимого мира.

"Спасибо вам, воины, каждому и каждой!" — отметил Зеленский.

Военные ВСУ. Фото: Фото: 106 ОБрТрО

Президент также выразил благодарность всем военным, которые сегодня продолжают бороться за Украину.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 октября Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц почтили память украинских военных, погибших во время войны. На Майдане Независимости в Киеве они возложили цветы к мемориалу в знак уважения к павшим защитникам и защитницам Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю Россия применила против Украины более 1900 ударных дронов, 1700 авиабомб и 25 ракет. По его словам, более 800 беспилотников были реактивными, а только этой ночью РФ запустила еще 135 ударных дронов.