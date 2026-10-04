Кирилл Буданов поздравил с Днём территориальной обороны Украины

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 4 октября поздравил украинцев с Днём территориальной обороны Украины. В своем обращении он подчеркнул вклад гражданских лиц, которые с начала полномасштабной войны взяли в руки оружие, а также отметил нынешнюю роль подразделений Сил территориальной обороны на фронте.

Соответствующее сообщение Буданов опубликовал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Кирилл Буданов поздравил с Днём ТрО Украины. Иллюстрация: Буданов/Facebook

Буданов о Силах территориальной обороны

По словам Буданова, с первых дней полномасштабного вторжения обычные украинцы присоединялись к защитесвоих домов и помогали Силам обороны.

Он отметил, что в настоящее время подразделения Сил территориальной обороны являются боеспособной составляющей украинской армии и выполняют задачи на различных направлениях фронта.

"Честь всем, кто держит строй", — написал Кирилл Буданов.

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Также он почтил память военных, погибших, защищая Украину и свои дома.

Новини.LIVE сообщали, что ранее в этот день Владимир Зеленский также поздравил военнослужащих Сил территориальной обороны. Он поблагодарил всех, кто служит в СтО и защищает Украину.

Накануне, 1 октября, Кирилл Буданов также обратился к украинским военнослужащим по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Он напомнил о многовековой борьбе украинцев за свою землю, свободу и государство, поблагодарил воинов за службу и почтил память тех, кто погиб в борьбе за Украину.