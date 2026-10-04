Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дело каждого: Буданов поздравил украинцев с Днём территориальной обороны

Дело каждого: Буданов поздравил украинцев с Днём территориальной обороны

Ua ru
4 октября 2026 18:34
Кирилл Буданов поздравил с Днём территориальной обороны Украины
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 4 октября поздравил украинцев с Днём территориальной обороны Украины. В своем обращении он подчеркнул вклад гражданских лиц, которые с начала полномасштабной войны взяли в руки оружие, а также отметил нынешнюю роль подразделений Сил территориальной обороны на фронте.

Соответствующее сообщение Буданов опубликовал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама
Кирило Буданов привітав із Днем територіальної оборони України 4 жовтня
Кирилл Буданов поздравил с Днём ТрО Украины. Иллюстрация: Буданов/Facebook

Буданов о Силах территориальной обороны

По словам Буданова, с первых дней полномасштабного вторжения обычные украинцы присоединялись к защитесвоих домов и помогали Силам обороны.

Он отметил, что в настоящее время подразделения Сил территориальной обороны являются боеспособной составляющей украинской армии и выполняют задачи на различных направлениях фронта.

"Честь всем, кто держит строй", — написал Кирилл Буданов.

Читайте также:

Также он почтил память военных, погибших, защищая Украину и свои дома.

Новини.LIVE сообщали, что ранее в этот день Владимир Зеленский также поздравил военнослужащих Сил территориальной обороны. Он поблагодарил всех, кто служит в СтО и защищает Украину.

Накануне, 1 октября, Кирилл Буданов также обратился к украинским военнослужащим по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Он напомнил о многовековой борьбе украинцев за свою землю, свободу и государство, поблагодарил воинов за службу и почтил память тех, кто погиб в борьбе за Украину.

армия территориальная оборона Кирилл Буданов День территориальной обороны Украины украинские военные
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации