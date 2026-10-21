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Головна Новини дня Справа Ірини Мудрої: захист подав скаргу до ЄСПЛ

Справа Ірини Мудрої: захист подав скаргу до ЄСПЛ

Ua ru
21 жовтня 2026 00:06
Ексклюзив
Адвокат Ірини Мудрої подав скаргу до ЄСПЛ через тримання під вартою Новини.LIVE
Судовий процес у справі Ірини Мудрої. Фото: Новини.LIVE

Адвокат і співвласник юридичної компанії "Міллер" Артем Крикун-Труш повідомив, що захист Ірини Мудрої звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Серед підстав для скарги — перешкоди під час внесення застави та відсутність захисних споруд у Лук’янівському слідчому ізоляторі.

Про це адвокат сказав в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Чому захист Ірини Мудрої звернувся до ЄСПЛ

За словами адвоката, через затримки з внесенням застави його підзахисна не могла вчасно вийти на свободу. Водночас перебування в СІЗО під час обстрілів без належного укриття, як зазначає захист, створювало загрозу її життю та здоров’ю.

"Дуже великі перспективи виграти в ЄСПЛ […] людина не могла вийти на свободу через те, що їй створювали штучні перешкоди. З іншого боку, вона через це кожен із цих 45 днів перебувала в небезпеці для свого життя і здоров'я", — заявив Крикун-Труш.

Адвокат також наголосив на презумпції невинуватості та необхідності дотримання європейських стандартів під час тримання людей під вартою.

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Наразі справа зареєстрована в ЄСПЛ, а сторона захисту готує загальний формуляр, у якому викладе обставини справи та ймовірні процесуальні порушення.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 жовтня за колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли повну суму застави — 20 млн гривень. Раніше її захист просив Вищий антикорупційний суд зменшити розмір застави до 12,5 млн гривень, однак суд відмовив у задоволенні клопотання.

Як повідомляли Новини.LIVE, адвокат Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш заявив про проблеми з переказом коштів на казначейський рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави за його клієнтку. За його словами, команда спочатку намагалася переказати 1000 гривень, але платіж не пройшов. У Monobank пояснили відмову великою кількістю скарг на відповідний IBAN і повідомили про відключення можливості його поповнення з міркувань безпеки.

суд ЄСПЛ СІЗО застава адвокат Ірина Мудра
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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