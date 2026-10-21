Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дело Ирины Мудрой: защита подала жалобу в ЕСПЧ

Дело Ирины Мудрой: защита подала жалобу в ЕСПЧ

Ua ru
21 октября 2026 00:06
Эксклюзив
Адвокат Ирины Мудрой подал жалобу в ЕСПЧ в связи с содержанием под стражей Новини.LIVE
Судебный процесс по делу Ирины Мудрой. Фото: Новини.LIVE

Адвокат и совладелец юридической компании "Миллер" Артем Крикун-Труш сообщил, что защита Ирины Мудрой обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Среди оснований для жалобы — препятствия при внесении залога и отсутствие защитных сооружений в Лукьяновском следственном изоляторе.

Об этом адвокат заявил в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему защита Ирины Мудрой обратилась в ЕСПЧ

По словам адвоката, из-за задержек с внесением залога его подзащитная не смогла вовремя выйти на свободу. В то же время пребывание в СИЗО во время обстрелов без надлежащего укрытия, как отмечает защита, создавало угрозу ее жизни и здоровью.

"Очень высоки шансы выиграть дело в ЕСПЧ […] человек не мог выйти на свободу из-за того, что ему создавали искусственные препятствия. С другой стороны, из-за этого каждый из этих 45 дней она находилась в опасности для своей жизни и здоровья", — заявил Крикун-Труш.

Адвокат также подчеркнул презумпцию невиновности и необходимость соблюдения европейских стандартов при содержании людей под стражей.

Читайте также:

В настоящее время дело зарегистрировано в ЕСПЧ, а сторона защиты готовит общий формуляр, в котором изложит обстоятельства дела и вероятные процессуальные нарушения.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 октября за бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудру внесли полную сумму залога — 20 млн гривен. Ранее её защита просила Высший антикоррупционный суд уменьшить размер залога до 12,5 млн гривен, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Как сообщали Новини.LIVE, адвокат Ирины Мудрой Артем Крикун-Труш заявил о проблемах с переводом средств на казначейский счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога за свою клиентку. По его словам, команда сначала пыталась перечислить 1000 гривен, но платеж не прошел. В Monobank объяснили отказ большим количеством жалоб на соответствующий IBAN и сообщили об отключении возможности его пополнения из соображений безопасности.

суд ЕСПЧ СИЗО залог адвокат Ирина Мудрая
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации