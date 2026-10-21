Судебный процесс по делу Ирины Мудрой. Фото: Новини.LIVE

Адвокат и совладелец юридической компании "Миллер" Артем Крикун-Труш сообщил, что защита Ирины Мудрой обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Среди оснований для жалобы — препятствия при внесении залога и отсутствие защитных сооружений в Лукьяновском следственном изоляторе.

Об этом адвокат заявил в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Почему защита Ирины Мудрой обратилась в ЕСПЧ

По словам адвоката, из-за задержек с внесением залога его подзащитная не смогла вовремя выйти на свободу. В то же время пребывание в СИЗО во время обстрелов без надлежащего укрытия, как отмечает защита, создавало угрозу ее жизни и здоровью.

"Очень высоки шансы выиграть дело в ЕСПЧ […] человек не мог выйти на свободу из-за того, что ему создавали искусственные препятствия. С другой стороны, из-за этого каждый из этих 45 дней она находилась в опасности для своей жизни и здоровья", — заявил Крикун-Труш.

Адвокат также подчеркнул презумпцию невиновности и необходимость соблюдения европейских стандартов при содержании людей под стражей.

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В настоящее время дело зарегистрировано в ЕСПЧ, а сторона защиты готовит общий формуляр, в котором изложит обстоятельства дела и вероятные процессуальные нарушения.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 октября за бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудру внесли полную сумму залога — 20 млн гривен. Ранее её защита просила Высший антикоррупционный суд уменьшить размер залога до 12,5 млн гривен, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Как сообщали Новини.LIVE, адвокат Ирины Мудрой Артем Крикун-Труш заявил о проблемах с переводом средств на казначейский счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога за свою клиентку. По его словам, команда сначала пыталась перечислить 1000 гривен, но платеж не прошел. В Monobank объяснили отказ большим количеством жалоб на соответствующий IBAN и сообщили об отключении возможности его пополнения из соображений безопасности.