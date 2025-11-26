Відео
"Справа Гаюна" — у Білорусі затримали вже 124 опозиціонерів

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 04:24
Оновлено: 03:28
У Білорусі тривають затримання опозиції — шиють екстремізм
КДБ Білорусі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Правозахисники у Білорусі заявляють, що мають інформацію про 124 підтверджених фігурантів у "справі Гаюна", яких взяли під варту. Загальна кількість затриманих у справі моніторингової групи "Бєларускі Гаюн" є набагато більшою, і арешти продовжуються по всій країні.

Про це повідомляє антикремлівське "Настоящее время" із посиланням на заяву білоруського правозахисного центру "Вясна".

Читайте також:

Звинувачення у сприянні "екстремістській діяльності"

"Справа Гаюна" була відкрита за статтею про сприяння "екстремістській діяльності" (стаття 361-4 КК РБ). За словами правозахисників із центру "Вясна", загальна кількість затриманих є набагато більшою, ніж підтверджена цифра 124 особи, і хвиля арештів продовжує охоплювати всю Білорусь.

Ця цифра значно зросла: станом на 13 жовтня було відомо про щонайменше 88 підтверджених фігурантів, взятих під варту. Моніторингова група "Бєларускі Гаюн", яка відстежувала військову активність на території Білорусі, припинила свою діяльність у лютому.

Нагадаємо, завдяки зусиллям ГУР України вдалось повернути додому 31 українця, яких утримували у Білорусі. Наймолодшій звільненій дівчині лише 18 років.

Також ми писали, що експерт пояснив, чому РФ не погоджується на обмін "всіх на всіх". За його словами, надмірна увага та коментування процесу можуть лише уповільнити обміни. 

Олександр Лукашенко опозиція КДБ репресії Білорусь
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
