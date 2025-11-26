У Білорусі тривають затримання опозиції — шиють екстремізм

КДБ Білорусі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Правозахисники у Білорусі заявляють, що мають інформацію про 124 підтверджених фігурантів у "справі Гаюна", яких взяли під варту. Загальна кількість затриманих у справі моніторингової групи "Бєларускі Гаюн" є набагато більшою, і арешти продовжуються по всій країні.

Про це повідомляє антикремлівське "Настоящее время" із посиланням на заяву білоруського правозахисного центру "Вясна".

Звинувачення у сприянні "екстремістській діяльності"

"Справа Гаюна" була відкрита за статтею про сприяння "екстремістській діяльності" (стаття 361-4 КК РБ). За словами правозахисників із центру "Вясна", загальна кількість затриманих є набагато більшою, ніж підтверджена цифра 124 особи, і хвиля арештів продовжує охоплювати всю Білорусь.

Ця цифра значно зросла: станом на 13 жовтня було відомо про щонайменше 88 підтверджених фігурантів, взятих під варту. Моніторингова група "Бєларускі Гаюн", яка відстежувала військову активність на території Білорусі, припинила свою діяльність у лютому.

