Главная Новости дня "Дело Гаюна" — в Беларуси задержали уже 124 оппозиционера

"Дело Гаюна" — в Беларуси задержали уже 124 оппозиционера

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 04:24
обновлено: 03:28
В Беларуси продолжаются задержания оппозиции — шьют экстремизм
КГБ Беларуси. Иллюстративное фото: росСМИ

Правозащитники в Беларуси заявляют, что располагают информацией о 124 подтвержденных фигурантах по "делу Гаюна", которых взяли под стражу. Общее количество задержанных по делу мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" намного больше, и аресты продолжаются по всей стране.

Об этом сообщает антикремлевское "Настоящее время" со ссылкой на заявление белорусского правозащитного центра "Вясна".

Обвинение в содействии "экстремистской деятельности"

"Дело Гаюна" было открыто по статье о содействии "экстремистской деятельности" (статья 361-4 УК РБ). По словам правозащитников из центра "Вясна", общее количество задержанных намного больше, чем подтвержденная цифра 124 человека, и волна арестов продолжает охватывать всю Беларусь.

Эта цифра значительно возросла: по состоянию на 13 октября было известно о как минимум 88 подтвержденных фигурантах, взятых под стражу. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", которая отслеживала военную активность на территории Беларуси, прекратила свою деятельность в феврале.

Напомним, благодаря усилиям ГУР Украины удалось вернуть домой 31 украинца, которых удерживали в Беларуси. Самой молодой освобожденной девушке всего 18 лет.

Также мы писали, что эксперт объяснил, почему РФ не соглашается на обмен "всех на всех". По его словам, чрезмерное внимание и комментирование процесса могут лишь замедлить обмены.

Александр Лукашенко оппозиция КГБ репрессии Беларусь
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
