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Головна Новини дня Спокійне геомагнітне поле: прогноз магнітних бур на сьогодні

Спокійне геомагнітне поле: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
11 вересня 2026 08:40
Магнітні бурі 11 вересня: прогноз сонячної активності
Головний біль у чоловіка. Фото: Magnific

Сьогодні, 11 вересня, магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітне поле протягом дня буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою. За останні 24 години на Сонці зафіксували один спалах класу В та один спалах класу С. Такі явища практично не впливають на геомагнітне поле Землі.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 11 вересня

Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 11 вересня прогнозується на такому рівні:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 20.
Спокійне геомагнітне поле: прогноз магнітних бур на сьогодні - фото 1
Головний біль у чоловіка. Фото: Magnific

Вплив магнітних бур на самопочуття

Попри те, що магнітних бур 11 вересня не очікується, зміни геомагнітної активності можуть позначатися на самопочутті деяких людей. У такі періоди вони можуть відчувати втому, головний біль, сонливість або помічати зміни артеріального тиску.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року не очікується потужних магнітних бур, однак можливі періоди слабких та помірних геомагнітних коливань. Зокрема, підвищену сонячну активність прогнозують 10–12 вересня, а метеочутливим людям у такі дні радять більше відпочивати та контролювати артеріальний тиск.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року в Україні може зберегтися тепла погода, а середня температура очікується на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас протягом місяця можливі дощі, грози та короткочасні похолодання.

Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози сонячна активність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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