Магнитные бури 11 сентября: прогноз солнечной активности

Головная боль у мужчины. Фото: Magnific

Сегодня, 11 сентября, магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитное поле в течение дня будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность останется низкой. За последние 24 часа на Солнце зафиксировали одну вспышку класса В и одну вспышку класса С. Такие явления практически не влияют на геомагнитное поле Земли.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 11 сентября

Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 11 сентября прогнозируется на следующем уровне:

вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;

вероятность сильной геомагнитной бури — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 20.

Головная боль у мужчины. Фото: Magnific

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Несмотря на то, что 11 сентября магнитных бурь не ожидается, изменения геомагнитной активности могут сказываться на самочувствии некоторых людей. В такие периоды они могут испытывать усталость, головную боль, сонливость или замечать изменения артериального давления.

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Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года в Украине может сохраниться теплая погода, а средняя температура, как ожидается, будет на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время в течение месяца возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания.