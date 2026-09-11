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Главная Новости дня Спокойное геомагнитное поле: прогноз магнитных бурь на сегодня

Спокойное геомагнитное поле: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
11 сентября 2026 08:40
Магнитные бури 11 сентября: прогноз солнечной активности
Головная боль у мужчины. Фото: Magnific

Сегодня, 11 сентября, магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитное поле в течение дня будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность останется низкой. За последние 24 часа на Солнце зафиксировали одну вспышку класса В и одну вспышку класса С. Такие явления практически не влияют на геомагнитное поле Земли.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 11 сентября

Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 11 сентября прогнозируется на следующем уровне:

  • вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;
  • вероятность сильной геомагнитной бури — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 20.
Спокойное геомагнитное поле: прогноз магнитных бурь на сегодня - фото 1
Головная боль у мужчины. Фото: Magnific

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Несмотря на то, что 11 сентября магнитных бурь не ожидается, изменения геомагнитной активности могут сказываться на самочувствии некоторых людей. В такие периоды они могут испытывать усталость, головную боль, сонливость или замечать изменения артериального давления.

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Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года не ожидается мощных магнитных бурь, однако возможны периоды слабых и умеренных геомагнитных колебаний. В частности, повышенную солнечную активность прогнозируют 10–12 сентября, а метеочувствительным людям в такие дни рекомендуют больше отдыхать и контролировать артериальное давление.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года в Украине может сохраниться теплая погода, а средняя температура, как ожидается, будет на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время в течение месяца возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания.

Солнце здоровье магнитные бури прогнозы солнечная активность
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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