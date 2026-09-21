Після російської в'язниці пішов воювати: загинув Микола Карпюк

Микола Карпюк. Фото: Facebook/Антон Наумлюк

На Запорізькому напрямку загинув український військовослужбовець, громадський і політичний діяч, співзасновник УНА-УНСО Микола Карпюк. Колишньому політв'язню Кремля було 62 роки.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на колишнього заступника голови СБУ Віктора Ягуна.

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Карпюк загинув на Запорізькому напрямку

За словами Ягуна, його товариш загинув на фронті 19 вересня. Причиною смерті став удар російського дрона.

"Микола був із тих людей, для яких Україна була не словами, а частиною самого життя. Він зробив свій вибір давно і залишався йому вірним за будь-яких обставин", — написав Ягун.

Ягун зазначив, що на долю Карпюка випало багато тяжких випробувань, однак вони його не зламали. Після пережитого в російському ув'язненні він продовжив боротьбу та опинився на фронті.

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"І навіть тоді, коли мав повне право сказати: "Я вже зробив достатньо", — він знову був там, де вважав за потрібне бути. На фронті", — наголосив Ягун.

Що відомо про Миколу Карпюка

Карпюк був одним із засновників УНА-УНСО. У березні 2014 року його затримали російські спецслужби на українсько-російському кордоні та звинуватили в нібито участі в бойових діях проти російських військових під час Першої чеченської війни. Сам політв'язень ці звинувачення заперечував.

Російський суд у 2016 році засудив українця до 22,5 року позбавлення волі. Міжнародні правозахисники визнали його політичним в'язнем.

Карпюк 7 вересня 2019 року повернувся в Україну в межах обміну між Україною та Росією за формулою "35 на 35". Після звільнення Карпюк повернувся до громадської діяльності, а після початку повномасштабної війни став до лав Сил оборони.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про понад чотири тисячі кримінальних обвинувачень, висунутих Росією українським військовополоненим.

Також Новини.LIVE писав про повернення з тимчасово окупованих територій ще 15 українців. Серед евакуйованих була 96-річна жінка із Залізного Порту, яка не могла виїхати самостійно.