РФ висунула понад 4 тисячі обвинувачень українським полоненим

Українські військовополонені. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Росія висунула понад 4 тисячі кримінальних обвинувачень проти українських військовополонених. Бранців змушують визнавати провину у вигаданих злочинах, зокрема нібито підготовці терактів і нападів на цивільних. Для отримання "зізнань" російські силовики застосовують побиття, погрози та шантаж.

Про це заявив виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі Ранок.LIVE.

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Як Росія змінює статус українських військовополонених

За словами Павліченка, Росія формально проводить процедуру ідентифікації українських військовополонених, однак надалі не визнає їхнього відповідного статусу.

"Росія проводить цю процедуру, тобто вона фактично погоджується на встановлення цього статусу ідентифікації військовополонених, але вона не розглядає українських військовополонених у статусі військовополонених", — пояснив експерт.

Він пояснив, що після потрапляння військового в полон відповідно до процедури Міжнародного комітету Червоного Хреста заповнюють три картки. Одна залишається з полоненим, друга передається до Центрального агентства з розшуку в Женеві, а третя — державі, громадянином якої є військовополонений.

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За словами виконавчого директора УГСПЛ, таким чином має підтверджуватися статус людини та розпочинатися забезпечення її прав.

Як РФ фабрикує кримінальні справи

Водночас Росія, за словами Павліченка, розглядає українських військовополонених як звичайних злочинців і висуває їм кримінальні обвинувачення. Зокрема, бранців можуть змушувати визнавати нібито підготовку нападів на цивільних або підрив цивільних об'єктів.

Павліченко розповів про спосіб, яким російські силовики можуть домагатися таких "зізнань".

"Приходять в камеру і кажуть, ти до завтра маєш собі вигадати злочин, інакше вся камера буде жорстоко побита. Якщо особа каже, я нічого не вигадав, б'ють всіх, йому вигадують злочин, кажуть, ти хотів підірвати оцей будинок з трьома мирними людьми, або там дитячий садок. Б'ють його так, що він зізнається, він це хотів зробити, і все, тільки щоби припинилися катування", — додав Павліченко.

Після цього, зазначив правозахисник, проти українського військовополоненого запускають кримінальний процес.

"Росія тоді висуває у нас понад 4 тисячі кримінальних обвинувачень щодо українських військовополонених", — зазначив експерт.

Що відомо про захист полонених

Павліченко також зазначив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста працює з питаннями, пов'язаними з людьми, які перебувають у місцях несвободи, зокрема військовополоненими.

Водночас він наголосив на проблемі фактичного ставлення Росії до українських військових, яких після захоплення в полон намагаються перевести зі статусу військовополонених у категорію обвинувачених у кримінальних злочинах.

Новини.LIVE інформували, що Україна повернула з російського полону майже 10 тисяч людей. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, станом на серпень додому повернулися 9 726 українців. Він наголосив, що важливу роль у проведенні обмінів відіграла допомога США, зокрема під час повернення цивільних та дітей.

Новини.LIVE також писали, що представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів про ставлення Росії до українських військовополонених. За його словами, російська сторона не демонструє готовності боротися за життя та здоров'я українців у полоні.