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Политик: Россия сфабриковала более 4 тысяч дел против пленных

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 13:24
РФ висунула понад 4 тисячі обвинувачень українським полоненим
Украинские военнопленные. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Россия выдвинула более 4 тысяч уголовных обвинений против украинских военнопленных. Пленных заставляют признавать вину в вымышленных преступлениях, в частности в якобы подготовке терактов и нападений на мирных жителей. Для получения "признаний" российские силовики применяют избиения, угрозы и шантаж.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире Ранок.LIVE.

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Как Россия меняет статус украинских военнопленных

По словам Павличенко, Россия формально проводит процедуру идентификации украинских военнопленных, однако в дальнейшем не признает их соответствующий статус.

"Россия проводит эту процедуру, то есть она фактически соглашается на установление этого статуса идентификации военнопленных, но не рассматривает украинских военнопленных в статусе военнопленных", — пояснил эксперт.

Он пояснил, что после попадания военного в плен в соответствии с процедурой Международного комитета Красного Креста заполняются три карточки. Одна остается у пленного, вторая передается в Центральное агентство по розыску в Женеве, а третья — государству, гражданином которого является военнопленный.

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По словам исполнительного директора УГСПЛ, таким образом должен подтверждаться статус человека и начинаться обеспечение его прав.

Как РФ фабрикует уголовные дела

В то же время Россия, по словам Павличенко, рассматривает украинских военнопленных как обычных преступников и выдвигает им уголовные обвинения. В частности, пленных могут заставлять признаваться в якобы подготовке нападений на гражданских лиц или подрыве гражданских объектов.

Павличенко рассказал о методе, с помощью которого российские силовики могут добиваться таких «признаний».

"Приходят в камеру и говорят: "До завтра ты должен придумать себе преступление, иначе всю камеру жестоко изобьют". Если человек говорит: "Я ничего не придумал", — избивают всех, ему придумывают преступление, говорят: "Ты хотел взорвать этот дом с тремя мирными жителями или там детский сад. Избивают его так, что он признается, что хотел это сделать, и все, только бы прекратились пытки", — добавил Павличенко.

После этого, отметил правозащитник, против украинского военнопленного возбуждают уголовное дело.

"Россия тогда выдвигает у нас более 4 тысяч уголовных обвинений в отношении украинских военнопленных", — отметил эксперт.

Что известно о защите пленных

Павличенко также отметил, что Международный комитет Красного Креста занимается вопросами, связанными с людьми, находящимися в местах лишения свободы, в частности с военнопленными.

В то же время он подчеркнул проблему фактического отношения России к украинским военным, которых после взятия в плен пытаются перевести из статуса военнопленных в категорию обвиняемых в уголовных преступлениях.

Новини.LIVE сообщали, что Украина вернула из российского плена почти 10 тысяч человек. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, по состоянию на август домой вернулись 9 726 украинцев. Он подчеркнул, что важную роль в проведении обменов сыграла помощь США, в частности при возвращении гражданских лиц и детей.

Новини.LIVE также писали, что представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал об отношении России к украинским военнопленным. По его словам, российская сторона не демонстрирует готовности бороться за жизнь и здоровье украинцев в плену.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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