После пребывания в российской тюрьме ушел на войну: погиб Николай Карпюк

Николай Карпюк. Фото: Facebook/Антон Наумлюк

На Запорожском направлении погиб украинский военнослужащий, общественный и политический деятель, соучредитель УНА-УНСО Николай Карпюк. Бывшему политзаключенному Кремля было 62 года.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на бывшего заместителя главы СБУ Виктора Ягуна.

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Карпюк погиб на Запорожском направлении

По словам Ягуна, его товарищ погиб на фронте 19 сентября. Причиной смерти стал удар российского дрона.

"Николай был из тех людей, для которых Украина была не словами, а частью самой жизни. Он сделал свой выбор давно и оставался ему верен при любых обстоятельствах", — написал Ягун.

Ягун отметил, что на долю Карпюка выпало много тяжелых испытаний, однако они его не сломили. После пережитого в российском заключении он продолжил борьбу и оказался на фронте.

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"И даже тогда, когда имел полное право сказать: "Я уже сделал достаточно", — он снова был там, где считал нужным быть. На фронте", — подчеркнул Ягун.

Что известно о Николае Карпюке

Карпюк был одним из основателей УНА-УНСО. В марте 2014 года его задержали российские спецслужбы на украинско-российской границе и обвинили в якобы участии в боевых действиях против российских военных во время Первой чеченской войны. Сам политзаключенный эти обвинения отрицал.

Российский суд в 2016 году приговорил украинца к 22,5 года лишения свободы. Международные правозащитники признали его политическим заключенным.

Карпюк 7 сентября 2019 года вернулся в Украину в рамках обмена между Украиной и Россией по формуле "35 на 35". После освобождения Карпюк вернулся к общественной деятельности, а после начала полномасштабной войны вступил в ряды Сил обороны.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о более чем четырех тысячах уголовных обвинений, выдвинутых Россией против украинских военнопленных.

Также Новини.LIVE писал о возвращении с временно оккупированных территорий еще 15 украинцев. Среди эвакуированных была 96-летняя женщина из Железного Порта, которая не могла выехать самостоятельно.