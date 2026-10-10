Пілот Flydubai планував захопити рейс і врізати літак у термінал

Другий пілот літака Flydubai Хамам аль-Хаммамі. Фото: Соцмережі/CNN

Генеральний прокурор Об'єднаних Арабських Еміратів Хамад Сейф аль-Шамсі оприлюднив результати розслідування інциденту з рейсом Flydubai, який 30 вересня прямував із Дубая до Тель-Авіва. За даними слідства, 29-річний громадянин Оману, який працював другим пілотом, намагався захопити керування літаком і спрямувати його в термінал аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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Літак втратив майже 5 км висоти за 30 секунд

Під час польоту над Саудівською Аравією другий пілот напав на командира повітряного судна з аварійною сокирою, яку зберігають у кабіні для надзвичайних ситуацій.

Унаслідок інциденту літак за 30 секунд втратив близько 4,9 км висоти. Нападника зупинили, а повітряне судно безпечно посадили в Саудівській Аравії двоє інших пілотів, які перебували на борту. Після цього підозрюваного передали Об'єднаним Арабським Еміратам.

План був натхненний терактами 11 вересня у США

За версією прокуратури ОАЕ, задум був по прикладам терактів 11 вересня 2001 року у США, коли учасники терористичної організації "Аль-Каїда" захопили чотири пасажирські літаки.

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Слідчі встановили, що перед нападом другий пілот двічі літав до Тель-Авіва, щоб ознайомитися з маршрутом і місцевим аеропортом. За словами аль-Шамсі, чоловік також готувався до атаки психологічно та фізично: переглядав матеріали з терористичною пропагандою і займався боксом.

Що відомо про кар'єру підозрюваного

За даними розслідування, ознаки схиляння чоловіка до екстремізму та тероризму з'явилися ще у 2017 році, коли він навчався в Австралії.

До працевлаштування у Flydubai в січні 2026 року він працював у різних авіакомпаніях, зокрема Oman Air. У 2025 році чоловік протягом трьох місяців проходив навчання в Royal Air Maroc, однак згодом йому відмовили у працевлаштуванні.

Офіційно влада ОАЕ не назвала імені підозрюваного. Водночас джерело, обізнане зі справою, повідомило Reuters, що йдеться про громадянина Оману Хаммама аль-Хаммамі.

Чи виявили порушення під час перевірки Flydubai

Слідчі перевірили процедури найму авіакомпанії. Підозрюваний мав ліцензію пілота та довідку про добру поведінку, а також відповідав професійним і безпековим вимогам.

Водночас генеральний прокурор ОАЕ заявив:

"Жодна з процедур не виявила ознак його екстремістських поглядів або наміру здійснити терористичний задум".

Повідомлення аль-Шамсі не містить звинувачень на адресу Flydubai. Окреме розслідування безпеки рейсу FZ1073 також проводить Саудівська Аравія.

Що відомо про попередні обставини інциденту

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 30 вересня літак Flydubai, який виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, після сигналів про надзвичайну ситуацію перенаправили до аеропорту Табук на північному заході Саудівської Аравії. За словами неназваного ізраїльського чиновника, сигнали передали після фізичної сутички між пілотами. Пасажири також розповідали про крики та кров у салоні.

Також Новини.LIVE писали про напад другого пілота на командира. За попередньою інформацією, у припиненні нападу брали участь пасажири, серед яких були громадяни України, Росії та Ізраїлю. Тоді повідомлялося, що на борту перебували 180 людей. Після інциденту Flydubai призупинила рейси до та з Ізраїлю на час розслідування, щоб дати змогу відповідним органам встановити всі обставини події.