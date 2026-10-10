Пилот Flydubai планировал захватить рейс и врезаться самолетом в терминал

Второй пилот самолета Flydubai Хамам аль-Хаммами. Фото: Социальные сети/CNN

Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов Хамад Сейф аль-Шамси обнародовал результаты расследования инцидента с рейсом Flydubai, который 30 сентября следовал из Дубая в Тель-Авив. По данным следствия, 29-летний гражданин Омана, работавший вторым пилотом, пытался захватить управление самолетом и направить его в терминал аэропорта Бен-Гурион в Израиле.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Самолет потерял почти 5 км высоты за 30 секунд

Во время полета над Саудовской Аравией второй пилот напал на командира воздушного судна с аварийным топором, который хранится в кабине для чрезвычайных ситуаций.

В результате инцидента самолет за 30 секунд потерял около 4,9 км высоты. Нападающего остановили, а воздушное судно благополучно посадили в Саудовской Аравии двое других пилотов, находившихся на борту. После этого подозреваемого передали Объединенным Арабским Эмиратам.

План был вдохновлен терактами 11 сентября в США

По версии прокуратуры ОАЭ, замысел был построен по образцу терактов 11 сентября 2001 года в США, когда участники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета.

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Следователи установили, что перед нападением второй пилот дважды летал в Тель-Авив, чтобы ознакомиться с маршрутом и местным аэропортом. По словам аль-Шамси, мужчина также готовился к атаке психологически и физически: просматривал материалы с террористической пропагандой и занимался боксом.

Что известно о карьере подозреваемого

По данным расследования, признаки склонности мужчины к экстремизму и терроризму проявились ещё в 2017 году, когда он учился в Австралии.

До трудоустройства в Flydubai в январе 2026 года он работал в различных авиакомпаниях, в частности в Oman Air. В 2025 году мужчина в течение трех месяцев проходил обучение в Royal Air Maroc, однако впоследствии ему отказали в трудоустройстве.

Официально власти ОАЭ не назвали имени подозреваемого. В то же время источник, знакомый с делом, сообщил Reuters, что речь идет о гражданине Омана Хаммаме аль-Хаммами.

Обнаружили ли нарушения в ходе проверки Flydubai

Следователи проверили процедуры найма авиакомпании. Подозреваемый имел лицензию пилота и справку о хорошем поведении, а также соответствовал профессиональным требованиям и требованиям безопасности.

В то же время генеральный прокурор ОАЭ заявил:

"Ни одна из процедур не выявила признаков его экстремистских взглядов или намерения осуществить террористический замысел".

Заявление аль-Шамси не содержит обвинений в адрес Flydubai. Отдельное расследование безопасности рейса FZ1073 также проводит Саудовская Аравия.

Что известно о предварительных обстоятельствах инцидента

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 30 сентября самолет Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, после сигналов о чрезвычайной ситуации был перенаправлен в аэропорт Табук на северо-западе Саудовской Аравии. По словам неназванного израильского чиновника, сигналы были переданы после физической стычки между пилотами. Пассажиры также рассказывали о криках и крови в салоне.

Также Новини.LIVE писали о нападении второго пилота на командира. По предварительной информации, в пресечении нападения участвовали пассажиры, среди которых были граждане Украины, России и Израиля. Тогда сообщалось, что на борту находились 180 человек.

После инцидента Flydubai приостановила рейсы в Израиль и из Израиля на время расследования, чтобы дать возможность соответствующим органам установить все обстоятельства происшествия.