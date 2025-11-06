У Чехії новий спікер зняв прапор України з парламенту

Депутати вивісили прапор України з вікон будівлі парламенту Чехії. Фото: кадр з відео

Новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура розпорядився зняти український прапор із фасаду парламенту, який висів там із 2022 року як символ підтримки України. У відповідь депутати з трьох політичних партій розмістили українські прапори у вікнах будівлі, демонструючи свою солідарність.

Про це Окмура повідомив у соцмережі X.

Томіо Окамура зняв прапор України з будівлі парламенту

"Я щойно зняв український прапор з будівлі Палати депутатів", — написав Окамура та додав відповідне відео.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як чиновник утримує драбину для чоловіка, який знімає український прапор із будівлі чеського парламенту.

"Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд", — заявив спікер порталу iDNES.

Реакція інших депутатів

Невдовзі після того, як Томіо Окамура наказав зняти український прапор із будівлі Палати депутатів, представники кількох парламентських фракцій почали вивішувати прапори України з вікон.

Як повідомляє чеське видання Novinky, раніше на фасаді майорів лише один прапор, а тепер їх уже три — від депутатів партій ODS, STAN та Піратської партії.

"Окамура не досяг успіху у своїх ганебних витівках біля драбини. Палата представників не є його власністю. Прапор України, як знак нашої підтримки країні, яку щодня атакують путінські терористи, має бути на будівлі Палати представників", — прокоментували у партії ODS.

Нагадаємо, що 3-4 жовтня у Чехії відбувалися парламентські вибори. Згідно з першими підрахунками, більшість голосів має партія Андрея Бабіша ANO — 34,58%.

Також ми повідомляли про позицію Андрея Бабіша щодо України. Політик відомий своїми антиукраїнськими поглядами, зокрема, щодо майбутнього України в ЄС та подальшої допомоги Києву.