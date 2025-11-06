Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Спікер Чехії зняв прапор України з парламенту — його повернули

Спікер Чехії зняв прапор України з парламенту — його повернули

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 23:21
Оновлено: 00:02
У Чехії новий спікер зняв прапор України з парламенту
Депутати вивісили прапор України з вікон будівлі парламенту Чехії. Фото: кадр з відео

Новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура розпорядився зняти український прапор із фасаду парламенту, який висів там із 2022 року як символ підтримки України. У відповідь депутати з трьох політичних партій розмістили українські прапори у вікнах будівлі, демонструючи свою солідарність.

Про це Окмура повідомив у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Томіо Окамура зняв прапор України з будівлі парламенту

"Я щойно зняв український прапор з будівлі Палати депутатів", — написав Окамура та додав відповідне відео.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як чиновник утримує драбину для чоловіка, який знімає український прапор із будівлі чеського парламенту.

"Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд", — заявив спікер порталу iDNES.

Реакція інших депутатів

Невдовзі після того, як Томіо Окамура наказав зняти український прапор із будівлі Палати депутатів, представники кількох парламентських фракцій почали вивішувати прапори України з вікон.

Як повідомляє чеське видання Novinky, раніше на фасаді майорів лише один прапор, а тепер їх уже три — від депутатів партій ODS, STAN та Піратської партії.

"Окамура не досяг успіху у своїх ганебних витівках біля драбини. Палата представників не є його власністю. Прапор України, як знак нашої підтримки країні, яку щодня атакують путінські терористи, має бути на будівлі Палати представників", — прокоментували у партії ODS.

Нагадаємо, що 3-4 жовтня у Чехії відбувалися парламентські вибори. Згідно з першими підрахунками, більшість голосів має партія Андрея Бабіша ANO — 34,58%.

Також ми повідомляли про позицію Андрея Бабіша щодо України. Політик відомий своїми антиукраїнськими поглядами, зокрема, щодо майбутнього України в ЄС та подальшої допомоги Києву.

Чехія Україна прапор місцеві депутати прапор України
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації