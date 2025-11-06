В Чехии новый спикер снял флаг Украины с парламента

Депутаты вывесили флаг Украины из окон здания парламента Чехии. Фото: кадр из видео

Новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять украинский флаг с фасада парламента, который висел там с 2022 года как символ поддержки Украины. В ответ депутаты из трех политических партий разместили украинские флаги в окнах здания, демонстрируя свою солидарность.

Об этом Окмура сообщил в соцсети X.

Томио Окамура снял флаг Украины со здания парламента

"Я только что снял украинский флаг со здания Палаты депутатов", — написал Окамура и добавил соответствующее видео.

На обнародованном видео зафиксировано, как чиновник удерживает лестницу для мужчины, который снимает украинский флаг со здания чешского парламента.

"Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд", — заявил спикер портала iDNES.

Реакция других депутатов

Вскоре после того, как Томио Окамура приказал снять украинский флаг со здания Палаты депутатов, представители нескольких парламентских фракций начали вывешивать флаги Украины из окон.

Как сообщает чешское издание Novinky, ранее на фасаде развевался только один флаг, а теперь их уже три — от депутатов партий ODS, STAN и Пиратской партии.

"Окамура не преуспел в своих позорных выходках у лестницы. Палата представителей не является его собственностью. Флаг Украины, как знак нашей поддержки стране, которую ежедневно атакуют путинские террористы, должен быть на здании Палаты представителей", — прокомментировали в партии ODS.

Напомним, что 3-4 октября в Чехии проходили парламентские выборы. Согласно первым подсчетам, большинство голосов имеет партия Андрея Бабиша ANO — 34,58%.

Также мы сообщали о позиции Андрея Бабиша относительно Украины. Политик известен своими антиукраинскими взглядами, в частности, относительно будущего Украины в ЕС и дальнейшей помощи Киеву.