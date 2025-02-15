Спецпредставник Трампа Кіт Келлог назвав втрати України у війні

Кіт Келлог. Фото: скриншот

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог повідомив нову інформацію про втрати України у війні. Він зазначив, що вони перевищують сумарні втрати американців у В'єтнамі та Кореї.

Про це Келлог заявив під час Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.

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Спецпредставник Трампа наголосив, що нова адміністрація США функціонує ще менше 30 днів. При цьому вона досягла кращих результатів, ніж адміністрація Байдена за три роки.

Келлог наголосив, що зараз люди починають розуміти, що війну варто припинити. Але для цього потрібно забезпечити захист і суверенітет України.

Втрати США у Кореї і В'єтнамі

Варто нагадати, що під час Корейської війни 1950-1953 років США за офіційними даними втратили приблизно 38 тисяч солдатів убитими. Вдвічі більше отримали поранення. Під час війни у В'єтнамі, яка тривала з 1959 до 1975 років, своє життя втратили 58 тисяч американців.

Раніше Келлог зробив заяву щодо довготривалого миру. За його словами, не можна виключати ні Президента Володимира Зеленського, ні європейських союзників.

Також Келлог заявив, що війна в Україні повинна завершитися менш ніж за рік. Він оголосив про 180 днів на залучення всіх сторін для досягнення цієї мети.