Спецпредставитель Трампа Кит Келлог назвал потери Украины в войне

Кит Келлог. Фото: скриншот

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог сообщил новую информацию о потерях Украины в войне. Он отметил, что они превышают суммарные потери американцев во Вьетнаме и Корее.

Об этом Келлог заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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Кэллог о потерях Украины в войне

Спецпредставитель Трампа отметил, что новая администрация США функционирует еще менее 30 дней. При этом она достигла лучших результатов, чем администрация Байдена за три года.

Келлог отметил, что сейчас люди начинают понимать, что войну стоит прекратить. Но для этого нужно обеспечить защиту и суверенитет Украины.

Потери США в Корее и Вьетнаме

Стоит напомнить, что во время Корейской войны 1950-1953 годов США, по официальным данным, потеряли примерно 38 тысяч солдат убитыми. Вдвое больше получили ранения. Во время войны во Вьетнаме, которая длилась с 1959 по 1975 год, свои жизни потеряли 58 тысяч американцев.

Ранее Келлог сделал заявление относительно долговременного мира. По его словам, нельзя исключать ни Президента Владимира Зеленского, ни европейских союзников.

Также Келлог заявил, что война в Украине должна завершиться менее чем за год. Он объявил о 180 днях на привлечение всех сторон для достижения этой цели.