Спецпосланці Трампа Віткофф і Кушнер найближчим часом можуть відвідати Київ

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть найближчим часом прибути до Києва. За словами американської політичної активістки Лори Лумер, таку можливість обговорили під час зустрічі президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Попередньо візит може відбутися протягом найближчих двох тижнів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на допис американської блогерки Лори Лумер у соцмережі X у вівторок, 28 липня.

Віткофф і Кушнер найближчим часом можуть приїхати до України

За словами Лори Лумер, яка посилається на джерело в Білому домі, під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського було погоджено можливий візит до Києва спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Якщо поїздка відбудеться, це стане їхнім першим візитом до української столиці.

За її інформацією, точні дата і час візиту наразі ще не визначені. Водночас за словами активістки, сторони розраховують організувати поїздку протягом найближчих двох тижнів у межах дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення російсько-української війни.

Лора Лумер також зазначила, що сама раніше закликала представників адміністрації США відвідати Україну після їхніх контактів із Москвою. За її словами, про це вона говорила під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею, а також у своїх інтерв'ю в Україні.

"Джерело в Білому домі повідомило мені, що під час сьогоднішньої зустрічі президента Трампа з президентом України Зеленським було домовлено, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер вперше в історії відвідають Київ (Україна) у дусі дипломатії та з метою припинення російсько-української війни.

Дата та час візиту будуть визначені найближчим часом, і планується, що вони прибудуть до Києва протягом найближчих двох тижнів. Це була моя пропозиція Білому дому на початку цього тижня, коли я зустрічалася з президентом Зеленським та послом Сергієм Кислицею в Президентському палаці в Україні.

Під час усіх моїх інтерв'ю тут, в Україні, протягом останнього тижня я також закликала Віткоффа та Кушнера приїхати до Києва на зустрічі й категорично заявила, що вони провели достатньо зустрічей у Москві й повинні приїхати до України. Особливо зараз, коли Росія постачає Ірану зброю та супутникові знімки для вбивства американських солдатів", — написала Лумер.

Скриншот повідомлення Лумер/X

Новини.LIVE інформували, що 28 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Сторони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot, посилення оборонної співпраці та подальші дипломатичні кроки. Також Зеленський подякував США за підтримку та висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема.

Новини.LIVE також писали, що 22 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили активізацію дипломатичних зусиль для досягнення справедливого миру та домовилися про подальшу взаємодію команд.