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Головна Новини дня Не уявляю, як українці витримують: Лумер прокинулася від тривоги та зробила заяву

Не уявляю, як українці витримують: Лумер прокинулася від тривоги та зробила заяву

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Дата публікації: 25 липня 2026 11:14
Лора Лумер прокинулася від сирени в Україні: реакція блогерки на повітряну тривогу
Лора Лумер. Фото: кадр з відео

Американська блогерка Лора Лумер розповіла, що цієї ночі вона прокинулася від повітряної тривоги в Україні. За її словами, вона дуже злякалася від гучного звуку. Лумер зазначила, що не уявляє, як люди в Україні витримують це.

Про це Лора Лумер повідомила у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Лумер прокинулася від повітряної тривоги

Блогерка зазначила, що коли прокинулася від звуку сирен, то її охопила паніка.

"Серце билося так швидко, що мені довелося перевести подих, бо я дуже злякалася від гучного звуку, який мене розбудив. Не уявляю, як люди в Україні витримують те, що їх щоночі, вже майже 5 років поспіль, будять сирени повітряної тривоги. Це ніби тебе будять через мегафон", — розповіла Лумер.

За її словами, це не мое бути корисно для нервової системи. Крім того, вона зауважила, що це повсякденність для всіх, хто живе в Україні та Ізраїлі.

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Російські удари по Україні

Лумер також розповіла, що декілька днів тому відвідала масове поховання біля церкви Святого Андрія в Бучі, де у 2022 році російські окупанти вбили сотні жінок та дітей. Ворог не дозволив родичам поховати своїх близьких, а тіла скинули в рів.

За словами блогерки, 24 липня Росія знову запустила балістичні ракети в районі Бучі, націлившись на цивільне населення. Внаслідок атаки загинули десять людей, а 76 отримали поранення, серед яких двоє дітей.

"Серед них було два поляки та один іноземний дипломат. Це тероризм. Конгрес США має якнайшвидше ухвалити закон про санкції проти Росії!" — додала Лумер.

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Допис Лумер. Фото: скриншот
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Допис Лумер. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Лора Лумер, яку пов’язують із колом Дональда Трампа, прибула до України. Вона зізналася, що її попередні заяви про країну були помилковими та сформованими під впливом російської пропаганди. 

Крім того, Лумер після візиту до Києво-Печерської лаври різко розкритикувала російські удари по українських святинях. Вона відвідала Успенський собор, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки в ніч на 15 червня.

війна Україна повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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