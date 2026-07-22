Зеленський провів переговори з Віткоффом і Кушнером щодо миру в Україні

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили можливість відновлення дипломатичних зусиль для припинення війни в Україні.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

В Офісі президента підтвердили завершення переговорів

Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Президент України розповів про результати переговорів. За його словами, розмова була важливою та стосувалася шляхів активізації дипломатії й наближення миру.

"Щойно говорив із представниками Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Хороша й важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир", — повідомив президент.

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Зеленський наголосив, що Україна готова працювати заради досягнення миру, однак він має бути справедливим і таким, що зберігає гідність країни.

"Мир потрібен — мир із гідністю, і Україна вже давно до цього готова", — зазначив глава держави.

Президент також додав, що українська та американська команди продовжать перебувати у тісному контакті, щоб опрацювати питання, які обговорювалися під час переговорів.

"Дякую Стіву та Джареду за особисті зусилля заради миру. Вдячні Президенту Трампу й Американському народу за незмінну підтримку", — заявив Зеленський.

Допис Володимира Зеленського. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із послом США при НАТО Метью Вітакером та командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги й підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом. Сторони обговорили зміцнення української ППО та подальший розвиток оборонної співпраці між Україною і США.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Його наступником став Михайло Драпатий, призначення якого глава держави оформив окремим указом.