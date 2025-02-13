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Спецпосланець Трампа Келлог вирушив до Європи — фото

13 лютого 2025 09:13
Карина Приходько - Редактор
Кіт Келлог — коли спецпосланець Трампа прибуде в Україну
Спеціальний посланець США з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: x./SPE_Kellogg
Карина Приходько - Редактор

Спеціальний посланець США з питань України та Росії генерал Кіт Келлог вирушив до Європи. Він сподівається, що проведе низку продуктивних зустрічей.

Про це Кіт Келлог повідомив у своєму X (Twitter) у четвер, 13 лютого. 

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Келлог вирушив до Європи

"Вирушаю до Європи, щоб зустрітися з членами Альянсу та партнерами, які готові працювати зі США задля досягнення президентом Дональдом Трампом мети покласти край війні в Україні та відновити стабільність в Європі", — написав Келлог.

Він додав, що очікує продуктивних зустрічей для швидкого просування вперед.

Кіт Келлог вирушив до Європи
Скриншот допису Кіта Келлога

Нагадаємо, нещодавно видання CNN повідомило, що Кіт Келлог прибуде в Україну 20 лютого. 

Вже незадовго візит Келлога в Україну анонсували в Держдепі США. Як відомо, з 13 до 22 лютого він відвідає Європу, зокрема й приїде до Києва. 

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