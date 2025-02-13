Кит Келлог — когда спецпосланник Трампа прибудет в Украину

Специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Фото: x./SPE_Kellogg

Специальный посланник США по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог отправился в Европу. Он надеется, что проведет ряд продуктивных встреч.

Об этом Кит Келлог сообщил в своем X (Twitter) в четверг, 13 февраля.

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Кэллог отправился в Европу

"Отправляюсь в Европу, чтобы встретиться с членами Альянса и партнерами, которые готовы работать с США для достижения президентом Дональдом Трампом цели положить конец войне в Украине и восстановить стабильность в Европе", — написал Келлог.

Он добавил, что ожидает продуктивных встреч для быстрого продвижения вперед.

Скриншот сообщения Кита Келлога

Напомним, недавно издание CNN сообщило, что Кит Келлог прибудет в Украину 20 февраля.

Уже незадолго визит Келлога в Украину анонсировали в Госдепе США. Как известно, с 13 по 22 февраля он посетит Европу, в том числе приедет в Киев.