Маттео Дзуппі їде до Москви на переговори щодо України

Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Римський Лев XIV направив до Росії кардинала Маттео Дзуппі для переговорів щодо України. Спецпосланець понтифіка прибуде до Москви 27 вересня, а зустрічі з представниками російської влади заплановані на 28, 29 та 30 вересня.

Про це пише ТАСС, передає Новини.LIVE.

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Дзуппі проведе переговори у Москві

Кардинал Маттео Дзуппі, який очолює Конференцію італійських єпископів, зазначив, що його візит до Москви є продовженням гуманітарної місії, започаткованої попереднім Папою Римським Франциском. Він повідомив, що цього разу основна увага буде зосереджена на гуманітарних питаннях, пов'язаних із війною в Україні.

Зокрема, йдеться про:

повернення українських дітей, яких Росія вивезла з окупованих територій;

обмін військовополоненими;

вирішення інших цивільних питань, спричинених війною.

"Виїжджаю сьогодні. Зустрічі з представниками російської влади заплановані на понеділок, вівторок і середу. Усе це є частиною гуманітарної місії, яку спочатку доручив Папа Римський Франциск, а згодом підтвердив Папа Лев XIV. Мені доручено підтримати зусилля сторін щодо розв’язання проблем [вивезених із зон бойових дій] дітей, обміну полоненими, а також вирішення цивільних проблем, що виникли внаслідок конфлікту", — сказав ієрарх.

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Дзуппі зазначив, що Ватикан отримує та розглядає гуманітарні звернення як від України, так і від Росії. Кардинал повідомив, що контакти з російською стороною вже тривають. У Ватикані мають намір продовжувати цей діалог.

"Ми розглядаємо всі запити як з українського, так і з російського боку в межах уже розпочатого діалогу, який хочемо розвивати надалі, оскільки знаємо, скільки страждань приносить війна, і намагаємося сприяти її завершенню",— заявив Дзуппі.

Його нинішній візит до Росії має стати черговим етапом гуманітарної місії Ватикану, спрямованої на розв'язання питань, пов'язаних із наслідками війни.

Новини.LIVE писали, що Всеукраїнська рада церков звернулася до Папи Римського Лева XIV, Всесвітньої ради церков, Всесвітнього євангельського альянсу, релігійних лідерів та правозахисних організацій із закликом докласти всіх можливих зусиль, щоб не допустити голодної смерті мешканців Олешок. Повідомляється, що місцеві жителі фактично опинилися в "сірій зоні".

Ми інформували, що, в свою чергу, Папа Римський Лев XIV закликав міжнародну спільноту вживати рішучих заходів для досягнення миру в Україні. Він наголосив, що українці вже тривалий час живуть в умовах постійного страху та страждань.