Маттео Дзуппи отправляется в Москву на переговоры по Украине

Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Римский Лев XIV направил в Россию кардинала Маттео Дзуппи для переговоров по Украине. Специальный посланник понтифика прибудет в Москву 27 сентября, а встречи с представителями российских властей запланированы на 28, 29 и 30 сентября.

Об этом пишет ТАСС, передает Новини.LIVE.

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Дзуппи проведет переговоры в Москве

Кардинал Маттео Дзуппи, возглавляющий Конференцию итальянских епископов, отметил, что его визит в Москву является продолжением гуманитарной миссии, начатой предыдущим Папой Римским Франциском. Он сообщил, что на этот раз основное внимание будет сосредоточено на гуманитарных вопросах, связанных с войной в Украине.

В частности, речь идет о:

возвращение украинских детей, которых Россия вывезла с оккупированных территорий;

обмен военнопленными;

решение других гражданских вопросов, вызванных войной.

"Выезжаю сегодня. Встречи с представителями российских властей запланированы на понедельник, вторник и среду. Все это является частью гуманитарной миссии, которую изначально поручил Папа Римский Франциск, а впоследствии подтвердил Папа Лев XIV. Мне поручено поддержать усилия сторон по решению проблем [вывезенных из зон боевых действий] детей, обмена пленными, а также по решению гражданских проблем, возникших в результате конфликта", — сказал иерарх.

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Дзуппи отметил, что Ватикан получает и рассматривает гуманитарные обращения как из Украины, так и из России. Кардинал сообщил, что контакты с российской стороной уже ведутся. В Ватикане намерены продолжать этот диалог.

"Мы рассматриваем все запросы как со стороны Украины, так и со стороны России в рамках уже начатого диалога, который хотим развивать и в дальнейшем, поскольку знаем, сколько страданий приносит война, и стараемся способствовать ее завершению", — заявил Дзуппи.

Его нынешний визит в Россию должен стать очередным этапом гуманитарной миссии Ватикана, направленной на решение вопросов, связанных с последствиями войны.

Новини.LIVE писали, что Всеукраинский совет церквей обратился к Папе Римскому Льву XIV, Всемирный совет церквей, Всемирный евангельский альянс, религиозных лидеров и правозащитные организации с призывом приложить все возможные усилия, чтобы не допустить голодной смерти жителей Олешек. Сообщается, что местные жители фактически оказались в "серой зоне".

Мы сообщали, что, в свою очередь, Папа Римский Лев XIV призвал международное сообщество принять решительные меры для достижения мира в Украине. Он подчеркнул, что украинцы уже долгое время живут в условиях постоянного страха и страданий.