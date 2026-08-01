Прогноз погоди в Україні на 20 серпня — Укргідрометцентр прогнозує спеку до +34°

Чоловік на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди в Україні на четвер, 20 серпня. У більшості регіонів очікується мінлива хмарність і переважно суха погода. Водночас у північній частині країни та Карпатах вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Про це інформує Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 20 серпня

Температура повітря вночі становитиме 11-16 °C. Удень в Україні буде тепло — стовпчики термометрів покажуть 25-30 °C. Найтепліше буде на південному заході, де температура місцями підніметься до +34 °C.

Прогноз погоди на 20 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас синоптики прогнозують посилення вітру. Він буде південно-західним, зі швидкістю 7-12 м/с. У більшості західних та північних областей вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Таким чином, 20 серпня в Україні переважатиме тепла та здебільшого суха погода, однак у північних областях і Карпатах варто враховувати ймовірність грозових дощів.

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