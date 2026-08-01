Прогноз погоды в Украине на 20 августа — Укргидрометцентр прогнозирует жару до +34°

Мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды в Украине на четверг, 20 августа. В большинстве регионов ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. В то же время в северной части страны и в Карпатах днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 20 августа

Температура воздуха ночью составит 11-16 °C. Днем в Украине будет тепло — столбики термометров покажут 25-30 °C. Теплее всего будет на юго-западе, где температура местами поднимется до +34 °C.

Прогноз погоды на 20 августа. Фото: Укргидрометцентр

В то же время синоптики прогнозируют усиление ветра. Он будет юго-западным, со скоростью 7-12 м/с. В большинстве западных и северных областей днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Таким образом, 20 августа в Украине будет преобладать теплая и в основном сухая погода, однако в северных областях и Карпатах следует учитывать вероятность грозовых дождей.

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