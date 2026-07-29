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Головна Новини дня Спека повертається: де в Україні 30 липня температура сягне +33 °C

Спека повертається: де в Україні 30 липня температура сягне +33 °C

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Дата публікації: 29 липня 2026 21:24
Погода в Україні 30 липня — де буде +33 °С
Спекотна погода. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У четвер, 30 липня, в Україні пануватиме антициклон, який принесе суху та сонячну погоду. Водночас у частині областей очікується сильний вітер, а на Закарпатті збережеться справжня літня спека.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog

Погода на 30 липня від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, завтра погодні умови визначатиме антициклон, центр якого розташовуватиметься над Правобережжям. Саме він забезпечить суху погоду, невелику хмарність та достатньо сонячного тепла майже по всій території країни.

Зазначається, що на висотах в його передній частині до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північних напрямків, що відчутніше буде вночі, а вдень у полі високого тиску за невеликої хмарності повітря швидко прогріватиметься. Північно-західний вітер на сході та північному сході країни вдень посилюватиметься до 15-20 м/с.

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Прогноз погоди на 30 липня. Фото: Укргідрометцентр

Опадів у четвер не передбачається. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10...+15 °С, на півдні країни до +19 °С. Вже вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23...+28 °С, на Закарпатті до +30...+33 °С.

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Погода в Україні 30 липня від Meteoprog

У четвер, 30 липня, очікується малохмарна погода, без опадів по всій території України. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Карта температур в Україні на 30 липня. Фото: Meteoprog 

Температура повітря в нічний час очікується в межах +11 ... +16 °С, у південній половині +15 ... +20 °С. Водночас вдень буде +24…+29 °С, на півдні та на Закарпатті +28…+33 °С.

Як писали Новини.LIVE, синоптик Наталія Птуха попередила, що в серпні температура підвищиться до +35 °C і вище. Уже з кінця липня атмосферний тиск почне зростати, а опадів стане менше.

Також синоптики дали прогноз магнітних бур на серпень. В останній місяць літа тривалих та занадто потужних геомагнітних штормів фахівці наразі не очікують. 

погода температура повітря спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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