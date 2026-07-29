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Главная Новости дня Жара возвращается: где в Украине 30 июля температура достигнет +33 °C

Жара возвращается: где в Украине 30 июля температура достигнет +33 °C

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Дата публикации 29 июля 2026 21:24
Погода в Украине 30 июля — где будет +33 °С
Жаркая погода. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В четверг, 30 июля, в Украине будет господствовать антициклон, который принесет сухую и солнечную погоду. При этом в некоторых областях ожидается сильный ветер, а на Закарпатье сохранится настоящая летняя жара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

Погода на 30 июля от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, завтра погодные условия будет определять антициклон, центр которого расположится над Правобережьем. Именно он обеспечит сухую погоду, небольшую облачность и достаточно солнечного тепла почти на всей территории страны.

Отмечается, что на высотах в его передней части к нам будет поступать прохладная воздушная масса с северных направлений, что будет более ощутимо ночью, а днем в поле высокого давления при небольшой облачности воздух будет быстро прогреваться. Северо-западный ветер на востоке и северо-востоке страны днем будет усиливаться до 15–20 м/с.

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Прогноз погоды на 30 июля. Фото: Укргидрометцентр

Осадков в четверг не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10...+15 °С, на юге страны до +19 °С. Уже днём столбики термометров поднимутся до +23...+28 °С, в Закарпатье — до +30...+33 °С.

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Погода в Украине 30 июля от Meteoprog

В четверг, 30 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков по всей территории Украины. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Карта температур в Украине на 30 июля. Фото: Meteoprog

Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +11...+16 °С, в южной половине +15...+20 °С. В то же время днем будет +24…+29 °С, на юге и в Закарпатье +28…+33 °С.

Как писали Новини.LIVE, синоптик Наталья Птуха предупредила, что в августе температура повысится до +35 °C и выше. Уже с конца июля атмосферное давление начнёт расти, а осадков станет меньше.

Также синоптики дали прогноз магнитных бурь на август. В последний месяц лета длительных и слишком мощных геомагнитных штормов специалисты пока не ожидают.

погода температура воздуха жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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