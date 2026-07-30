Погода в Україні 30 липня: температура, вітер та прогноз на день

Дівчина під водою. Фото: Reuters

У четвер, 30 липня, в Україні очікується суха погода під впливом антициклону. Температура вдень підніметься до 28 градусів, а в окремих регіонах посилиться північно-західний вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

В Україні 30 липня буде сухо та прохолодніше вночі

Погоду в Україні визначатиме антициклон із центром над Правобережжям, тому істотних опадів синоптики не прогнозують.

Через надходження прохолодної повітряної маси з північних напрямків вночі температура буде нижчою. Водночас вдень за невеликої хмарності повітря швидко прогріватиметься.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с. У східних та північно-східних областях вдень можливі сильні пориви — до 15–20 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме +10...+15°, на півдні країни — до +19°. Вдень стовпчики термометрів покажуть +23...+28°, а на Закарпатті повітря прогріється до +30...+33°.

Небо буде з невеликою хмарністю, а день мине без опадів.

Прогноз погоди на 30 липня. Фото: Укргідрометеоцентр

Новини.LIVE писали, що після кількох днів нестабільної погоди в Україні прогнозують повернення тепла. Наприкінці липня атмосферний тиск підвищиться, дощів стане менше, а температура почне зростати.

Новини.LIVE інформували, що у серпні тривалих і потужних магнітних бур не прогнозують, однак на Сонці можуть відбуватися процеси, які спричинятимуть короткочасні геомагнітні збурення. Фахівці стежать за активністю світила та змінами сонячного вітру.