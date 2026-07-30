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Головна Новини дня Спека повернеться не всюди: прогноз погоди в Україні здивує

Спека повернеться не всюди: прогноз погоди в Україні здивує

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 10:04
Погода в Україні 30 липня: температура, вітер та прогноз на день
Дівчина під водою. Фото: Reuters

У четвер, 30 липня, в Україні очікується суха погода під впливом антициклону. Температура вдень підніметься до 28 градусів, а в окремих регіонах посилиться північно-західний вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

В Україні 30 липня буде сухо та прохолодніше вночі

Погоду в Україні визначатиме антициклон із центром над Правобережжям, тому істотних опадів синоптики не прогнозують.

Через надходження прохолодної повітряної маси з північних напрямків вночі температура буде нижчою. Водночас вдень за невеликої хмарності повітря швидко прогріватиметься.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с. У східних та північно-східних областях вдень можливі сильні пориви — до 15–20 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме +10...+15°, на півдні країни — до +19°. Вдень стовпчики термометрів покажуть +23...+28°, а на Закарпатті повітря прогріється до +30...+33°.

Небо буде з невеликою хмарністю, а день мине без опадів.

Спека повернеться не всюди: прогноз погоди в Україні здивує - фото 1
Прогноз погоди на 30 липня. Фото: Укргідрометеоцентр

Новини.LIVE писали, що після кількох днів нестабільної погоди в Україні прогнозують повернення тепла. Наприкінці липня атмосферний тиск підвищиться, дощів стане менше, а температура почне зростати.

Новини.LIVE інформували, що у серпні тривалих і потужних магнітних бур не прогнозують, однак на Сонці можуть відбуватися процеси, які спричинятимуть короткочасні геомагнітні збурення. Фахівці стежать за активністю світила та змінами сонячного вітру.

погода Укргідрометцентр прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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