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Главная Новости дня Жара вернется не везде: прогноз погоды в Украине удивит

Жара вернется не везде: прогноз погоды в Украине удивит

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 10:04
Погода в Украине 30 июля: температура, ветер и прогноз на день
Девушка под водой. Фото: Reuters

В четверг, 30 июля, в Украине ожидается сухая погода под влиянием антициклона. Дневная температура поднимется до 28 градусов, а в отдельных регионах усилится северо-западный ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

В Украине 30 июля будет сухо и прохладнее ночью

Погоду в Украине будет определять антициклон с центром над Правобережьем, поэтому существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Из-за притока прохладной воздушной массы с севера ночью температура будет ниже. В то же время днем при небольшой облачности воздух будет быстро прогреваться.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. В восточных и северо-восточных областях днем возможны сильные порывы — до 15–20 м/с.

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Температура воздуха ночью составит +10...+15°, на юге страны — до +19°. Днем столбики термометров покажут +23...+28°, а в Закарпатье воздух прогреется до +30...+33°.

Небо будет с небольшой облачностью, а день пройдет без осадков.

Спека повернеться не всюди: прогноз погоди в Україні здивує - фото 1
Прогноз погоды на 30 июля. Фото: Укргидрометеоцентр

Новини.LIVE писали, что после нескольких дней нестабильной погоды в Украине прогнозируют возвращение тепла. В конце июля атмосферное давление повысится, дождей станет меньше, а температура начнет расти.

Новини.LIVE сообщали, что в августе длительных и мощных магнитных бурь не прогнозируется, однако на Солнце могут происходить процессы, которые будут вызывать кратковременные геомагнитные возмущения. Специалисты следят за активностью Солнца и изменениями солнечного ветра.

погода Укргидрометцентр прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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