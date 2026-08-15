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Спека до +35 °С та дощі: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 16:29
Спека до +35 °С та дощі: прогноз погоди на завтра
Люди гуляють у парку у спеку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 16 серпня, в Україні очікується малохмарна погода, подекуди сильна спека. Найспекотніше буде у західних областях країни, де вдень температура прогріється до +35 °С. Загалом практично по всій території України денна температура перевищить 30 °С, і тільки в північних регіонах температура вдень коливатиметься від 27 до 30 °С. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Прогноз погоди від Укргідрометцентра на 16 серпня

На всій території країни вдень у неділю, 16 серпня, повітря прогріється від +28 на сході до +35 °C на Волині та Закарпатті. 

Спека до +35 °С та дощі: прогноз погоди на завтра - фото 1
Прогноз погоди на 16 серпня. Фото: Meteoprog

На заході вночі температура становитиме +9...+14 °С, а вдень підвищиться до +30...+35 °С. Вітер південний, 5–10 м/с.

У північних областях вночі очікується +9...+14 °С, вдень — +28...+33 °С. Вітер південно-західний, 3–8 м/с.

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У центральних регіонах температура вночі становитиме +10...+15 °С, вдень — +28...+33 °С. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

На півдні та в Криму вночі прогнозують +13...+18 °С, вдень — +27...+32 °С. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, за прогнозами метеорологів, загалом серпень буде набагато теплішим за кліматичну норму.  Найсильніша спека до +41 °C прогнозується на півдні, а опадів там майже не очікується. Водночас у інших регіонах країни  можливі сильні грози та зливи.

Також ми писали, що до кінця серпня 2026 року прогнозується ще кілька періодів підвищеної сонячної активності. Вони можуть викликати короткочасні зміни магнітного поля Землі, що зазвичай впливає на метеозалежних людей. Водночас загалом геомагнітна обстановка серпня очікувалась переважно спокійною.

погода прогноз погоди погода в Україні спека
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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