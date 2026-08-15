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Главная Новости дня Жара до +35 °С и дожди: прогноз погоды на завтра

Жара до +35 °С и дожди: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 16:29
Жара до +35 °С и дожди: прогноз погоды на завтра
Люди гуляют в парке в жару. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 16 августа, в Украине ожидается малооблачная погода, местами сильная жара. Наибольшая жара будет в западных областях страны, где днем температура поднимется до +35 °С. В целом практически по всей территории Украины дневная температура превысит 30 °С, и только в северных регионах дневная температура будет колебаться от 27 до 30 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 16 августа

На всей территории страны днем в воскресенье, 16 августа, воздух прогреется от +28 на востоке до +35 °C на Волыни и в Закарпатье.

Жара до +35 °С и дожди: прогноз погоды на завтра - фото 1
Прогноз погоды на 16 августа. Фото: Meteoprog

На западе ночью температура составит +9...+14 °С, а днем повысится до +30...+35 °С. Ветер южный, 5–10 м/с.

В северных областях ночью ожидается +9...+14 °С, днём — +28...+33 °С. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

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В центральных регионах температура ночью составит +10...+15 °С, днём — +28...+33 °С. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

На юге и в Крыму ночью прогнозируют +13...+18 °С, днём — +27...+32 °С. Ветер переменного направления, 3–8 м/с.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, по прогнозам метеорологов, в целом август будет намного теплее климатической нормы. Самая сильная жара до +41 °C прогнозируется на юге, а осадков там почти не ожидается. В то же время в других регионах страны возможны сильные грозы и ливни.

Также мы писали, что до конца августа 2026 года прогнозируется еще несколько периодов повышенной солнечной активности. Они могут вызвать кратковременные изменения магнитного поля Земли, что обычно влияет на метеозависимых людей. В то же время в целом геомагнитная обстановка в августе ожидалась преимущественно спокойной.

погода прогноз погоды погода в Украине жара
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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