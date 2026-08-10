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Головна Новини дня Спека до +33° зміниться дощами: прогноз погоди на завтра

Спека до +33° зміниться дощами: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 23:50
Погода в Україні 11 серпня: до +33° та надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 11 серпня, в Україні очікується переважно тепла та суха погода. Водночас у західних і північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози, температура вдень подекуди підніметься до +33 °С.

Про це пишуть Укргідрометцентр та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз Укргідрометцентру на 11 серпня

За даними Укргідрометцентру, 11 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Переважно опадів не очікується, однак удень у західних та північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози.

Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +13...+18 °С, у південній частині — до +22 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +26...+31 °С.

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Карта прогнозу погоди на 11 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Також, 11–12 серпня в більшості областей України прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Винятком 11 серпня стануть Черкаська, Львівська, Закарпатська, Чернівецька та Київська області.

У четвер, 13 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме на території України.

Спека до +33° зміниться дощами: прогноз погоди на завтра - фото 2
Карта надзвичайного рівня пожежної небезпеки на 11 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз Meteoprog на 11 серпня

За прогнозом Meteoprog, погода 11 серпня буде неоднорідною залежно від регіону. Найпрохолодніше буде на заході: вдень температура переважно становитиме +21...+29 °С. У центральних областях повітря прогріється приблизно до +27...+30 °С.

На півночі очікується до +28...+31 °С, на сході — до +29...+30 °С. Найспекотніше буде на півдні, де температура вдень сягатиме +31...+33 °С.

Загалом у більшості областей прогнозують суху погоду. Місцями можливі короткочасні дощі, зокрема на заході та в окремих інших регіонах.

За даними Meteoprog, у Києві 11 серпня очікується до +31 °С вдень, без істотних опадів. На Львівщині буде значно прохолодніше — близько +21 °С, тоді як на Миколаївщині температура може піднятися до +33 °С.

Новини.LIVE інформували, що синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що в Україні 11 серпня очікується спекотна погода — у більшості регіонів температура вдень підніметься до +33 °C. Водночас уже 12 серпня стане значно прохолодніше: стовпчики термометрів переважно покажуть +20...+26 °C.

Новини.LIVE писали, що тривалих і потужних геомагнітних штормів фахівці наразі не прогнозують, однак короткочасні збурення різної інтенсивності все ж можливі. Геомагнітна активність залежатиме від викидів корональної маси та швидкості потоків сонячного вітру, які впливають на магнітне поле Землі. Найімовірніше, такі збурення можуть спостерігатися 13–15 та 21–23 серпня.

погода Укргідрометцентр прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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