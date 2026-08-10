Погода в Украине 11 августа: до +33° и чрезвычайный уровень пожарной опасности

Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 11 августа, в Украине ожидается преимущественно теплая и сухая погода. В то же время в западных и северных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы, дневная температура местами поднимется до +33 °С.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз Укргидрометцентра на 11 августа

По данным Укргидрометцентра, 11 августа в Украине будет переменная облачность. В основном осадков не ожидается, однако днем в западных и северных областях местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер преимущественно юго-западный, 7–12 м/с.

Ночью температура воздуха составит +13...+18 °С, в южной части — до +22 °С. Днем столбики термометров покажут +26...+31 °С.

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Карта прогноза погоды на 11 августа. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, 11–12 августа в большинстве областей Украины прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключением 11 августа станут Черкасская, Львовская, Закарпатская, Черновицкая и Киевская области.

В четверг, 13 августа, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать на территории Украины.

Карта чрезвычайного уровня пожарной опасности на 11 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз Meteoprog на 11 августа

По прогнозу Meteoprog, погода 11 августа будет неоднородной в зависимости от региона. Прохладнее всего будет на западе: днем температура в основном составит +21...+29 °С. В центральных областях воздух прогреется примерно до +27...+30 °С.

На севере ожидается до +28...+31 °С, на востоке — до +29...+30 °С. Самая жаркая погода будет на юге, где дневная температура достигнет +31...+33 °С.

В целом в большинстве областей прогнозируется сухая погода. Местами возможны кратковременные дожди, в частности на западе и в отдельных других регионах.

По данным Meteoprog, в Киеве 11 августа ожидается до +31 °С днем, без значительных осадков. На Львовщине будет значительно прохладнее — около +21 °С, тогда как на Николаевщине температура может подняться до +33 °С.

Новини.LIVE сообщали, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине 11 августа ожидается жаркая погода — в большинстве регионов температура днем поднимется до +33 °C. В то же время уже 12 августа станет значительно прохладнее: столбики термометров в основном покажут +20...+26 °C.

Новини.LIVE писали, что длительных и мощных геомагнитных бурь специалисты пока не прогнозируют, однако кратковременные возмущения различной интенсивности все же возможны. Геомагнитная активность будет зависеть от выбросов корональной массы и скорости потоков солнечного ветра, которые влияют на магнитное поле Земли. Скорее всего, такие возмущения могут наблюдаться 13–15 и 21–23 августа.