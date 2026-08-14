Погода в Україні 15 серпня: де буде найспекотніше

Люди рятуються від спеки біля фонтанів. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 15 серпня, в Україні очікується переважно суха та сонячна погода. Вдень температура повітря переважно становитиме +23...+28 °C, а на Закарпатті прогріється до +33 °C. За прогнозом Наталки Діденко, у Києві опадів не буде, а температура вдень сягне +27 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 15 серпня. Карта: Укргідрометцентр

Погода від Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, 15 серпня в Україні буде невелика хмарність, опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +8...+13 °C. Вдень у більшості областей очікується +23...+28 °C.

Найтепліше буде на Закарпатті — там повітря прогріється до +30...+33 °C. Водночас на сході та північному сході країни температура вдень становитиме +20...+25 °C.

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Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода від Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що найближчі вихідні принесуть переважно комфортну погоду. За її словами, 15–16 серпня антициклон забезпечить по всій Україні суху та сонячну погоду з невеликою хмарністю.

У суботу, 15 серпня, температура повітря протягом дня становитиме +25...+28 °C. На Закарпатті очікується до +30 °C, тоді як на північному сході — Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині — буде свіжіше, +20...+23 °C.

У неділю, 16 серпня, у більшості областей знову посилиться спека. Вдень температура підніметься до +29...+33 °C, а у східних областях та на Сумщині становитиме +25...+28 °C.

У Києві протягом суботи та неділі опадів не прогнозують. За словами Діденко, у столиці очікується суха та комфортна погода: у суботу температура становитиме близько +27 °C, а в неділю — до +30 °C.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що найближчими вихідними в Україні очікується переважно суха та сонячна погода без істотних опадів. У неділю спека посилиться й охопить більшість регіонів, температура місцями сягне +33 °C. У Києві вихідні також минуть без дощів, а вже наступного тижня температура почне знижуватися.

Новини.LIVE також писали, що серпень 2026 року в Україні, за прогнозом, буде теплішим за кліматичну норму, а середня температура перевищить її на 1–3 °C. Найспекотніше очікується на півдні та сході, де в окремі дні температура може сягати +41 °C, водночас опадів буде менше за норму. У другій половині місяця можливі грози, зливи, шквали та град, а наприкінці серпня спека має послабитися.