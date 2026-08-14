Погода в Украине 15 августа: где будет жарче всего

Люди спасаются от жары у фонтанов. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 15 августа, в Украине ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Днем температура воздуха в основном составит +23...+28 °C, а в Закарпатье прогреется до +33 °C. По прогнозу Натальи Диденко, в Киеве осадков не будет, а дневная температура достигнет +27 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине на 15 августа. Карта: Укргидрометцентр

Погода от Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, 15 августа в Украине будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +8...+13 °C. Днем в большинстве областей ожидается +23...+28 °C.

Теплее всего будет в Закарпатье — там воздух прогреется до +30...+33 °C. В то же время на востоке и северо-востоке страны дневная температура составит +20...+25 °C.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода от Диденко

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ближайшие выходные принесут преимущественно комфортную погоду. По её словам, 15–16 августа антициклон обеспечит по всей Украине сухую и солнечную погоду с небольшой облачностью.

В субботу, 15 августа, температура воздуха в течение дня составит +25...+28 °C. В Закарпатье ожидается до +30 °C, тогда как на северо-востоке — в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях — будет прохладнее, +20...+23 °C.

В воскресенье, 16 августа, в большинстве областей жара снова усилится. Днем температура поднимется до +29...+33 °C, а в восточных областях и в Сумской области составит +25...+28 °C.

В Киеве в течение субботы и воскресенья осадков не прогнозируется. По словам Диденко, в столице ожидается сухая и комфортная погода: в субботу температура составит около +27 °C, а в воскресенье — до +30 °C.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ближайшие выходные в Украине ожидается преимущественно сухая и солнечная погода без значительных осадков. В воскресенье жара усилится и охватит большинство регионов, температура местами достигнет +33 °C. В Киеве выходные также пройдут без дождей, а уже на следующей неделе температура начнёт снижаться.

Новини.LIVE также писали, что август 2026 года в Украине, по прогнозу, будет теплее климатической нормы, а средняя температура превысит её на 1–3 °C. Наибольшая жара ожидается на юге и востоке, где в отдельные дни температура может достигать +41 °C, при этом количество осадков будет ниже нормы. Во второй половине месяца возможны грозы, ливни, шквалы и град, а в конце августа жара должна ослабнуть.