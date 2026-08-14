Синоптик Диденко рассказала о погоде 15–16 августа

Люди охлаждаются под водой в жару. Фото: УНИАН

В Украине в ближайшие выходные ожидается преимущественно сухая и солнечная погода без значительных осадков. В субботу температура воздуха составит до +25...+28 °C, а уже в воскресенье жара вернется в большинство регионов. В Киеве осадков также не прогнозируют, температура повысится до +30 °C.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине на выходных

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 15–16 августа антициклон обеспечит Украине стабильную и преимущественно солнечную погоду. В субботу днем температура воздуха в большинстве областей составит +25...+28 °C, а в Закарпатье воздух прогреется до +30 °C.

В то же время на северо-востоке будет прохладнее. В Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях прогнозируют около +20...+23 °C.

В воскресенье температура повысится. В большинстве регионов ожидается +29...+33 °C, тогда как на востоке и в Сумской области будет около +25...+28 °C. Осадков в течение выходных синоптики не прогнозируют.

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В Киеве суббота и воскресенье также пройдут без дождей. В столице в субботу ожидается около +27 °C, а в воскресенье температура поднимется до +30 °C.

Жара продержится и в понедельник, однако уже во вторник температура начнет снижаться в западных и северных областях. В среду свежий воздух охватит большую часть Украины. В то же время в дальнейшем еще возможны периоды жаркой погоды.

Синоптик также обратила внимание на более прохладные ночи, которые уже напоминают о приближении осени. В то же время ближайшие выходные, по ее словам, обещают комфортную погоду, поэтому их можно использовать для отдыха и прогулок.

Новини.LIVE писали, что в южных и восточных регионах Украины август может быть особенно жарким и засушливым. В Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях в течение первой половины месяца прогнозировались температуры преимущественно на уровне +36...+39 °С, а в отдельные дни столбики термометров могли достигать +41 °С.

Новини.LIVE сообщали, что космическая погода в значительной степени зависит от выбросов корональной массы и скорости потоков солнечного ветра. Именно эти процессы могут вызывать изменения магнитного поля Земли и провоцировать геомагнитные колебания.