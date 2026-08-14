Синоптик Діденко розповіла про погоду 15–16 серпня

Люди охолоджуються під водою в спеку. Фото: УНІАН

В Україні найближчими вихідними очікується переважно суха та сонячна погода без істотних опадів. У суботу температура повітря становитиме до +25...+28 °C, а вже в неділю спека повернеться до більшості регіонів. У Києві опадів також не прогнозують, температура підвищиться до +30 °C.

Про це пише синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні на вихідних

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 15–16 серпня антициклон забезпечить Україні стабільну та переважно сонячну погоду. У суботу вдень температура повітря в більшості областей становитиме +25...+28 °C, а на Закарпатті повітря прогріється до +30 °C.

Водночас на північному сході буде свіжіше. У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях прогнозують близько +20...+23 °C.

У неділю температура підвищиться. У більшості регіонів очікується +29...+33 °C, тоді як на сході та Сумщині буде близько +25...+28 °C. Опадів протягом вихідних синоптикиня не прогнозує.

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У Києві субота та неділя також минуть без дощів. У столиці в суботу очікується близько +27 °C, а в неділю температура підніметься до +30 °C.

Спека протримається і в понеділок, однак уже у вівторок температура почне знижуватися у західних та північних областях. У середу свіже повітря пошириться на більшу частину України. Водночас надалі ще можливі періоди спекотної погоди.

Синоптикиня також звернула увагу на прохолодніші ночі, які вже нагадують про наближення осені. Водночас найближчі вихідні, за її словами, обіцяють комфортну погоду, тож їх можна використати для відпочинку та прогулянок.

Новини.LIVE писали, що у південних та східних регіонах України серпень може бути особливо спекотним і посушливим. У Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях протягом першої половини місяця прогнозувалися температури переважно на рівні +36...+39 °С, а в окремі дні стовпчики термометрів могли сягати +41 °С.

Новини.LIVE інформували, що космічна погода значною мірою залежить від викидів корональної маси та швидкості потоків сонячного вітру. Саме ці процеси можуть спричиняти зміни магнітного поля Землі та провокувати геомагнітні коливання.