Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Синоптик Діденко прогнозує спеку до +33 °C на вихідні

Синоптик Діденко прогнозує спеку до +33 °C на вихідні

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 13:59
Синоптик Діденко розповіла про погоду 15–16 серпня
Люди охолоджуються під водою в спеку. Фото: УНІАН

В Україні найближчими вихідними очікується переважно суха та сонячна погода без істотних опадів. У суботу температура повітря становитиме до +25...+28 °C, а вже в неділю спека повернеться до більшості регіонів. У Києві опадів також не прогнозують, температура підвищиться до +30 °C.

Про це пише синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні на вихідних

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 15–16 серпня антициклон забезпечить Україні стабільну та переважно сонячну погоду. У суботу вдень температура повітря в більшості областей становитиме +25...+28 °C, а на Закарпатті повітря прогріється до +30 °C.

Водночас на північному сході буде свіжіше. У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях прогнозують близько +20...+23 °C.

У неділю температура підвищиться. У більшості регіонів очікується +29...+33 °C, тоді як на сході та Сумщині буде близько +25...+28 °C. Опадів протягом вихідних синоптикиня не прогнозує.

Читайте також:

У Києві субота та неділя також минуть без дощів. У столиці в суботу очікується близько +27 °C, а в неділю температура підніметься до +30 °C.

Спека протримається і в понеділок, однак уже у вівторок температура почне знижуватися у західних та північних областях. У середу свіже повітря пошириться на більшу частину України. Водночас надалі ще можливі періоди спекотної погоди.

Синоптикиня також звернула увагу на прохолодніші ночі, які вже нагадують про наближення осені. Водночас найближчі вихідні, за її словами, обіцяють комфортну погоду, тож їх можна використати для відпочинку та прогулянок.

Новини.LIVE писали, що у південних та східних регіонах України серпень може бути особливо спекотним і посушливим. У Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях протягом першої половини місяця прогнозувалися температури переважно на рівні +36...+39 °С, а в окремі дні стовпчики термометрів могли сягати +41 °С.

Новини.LIVE інформували, що космічна погода значною мірою залежить від викидів корональної маси та швидкості потоків сонячного вітру. Саме ці процеси можуть спричиняти зміни магнітного поля Землі та провокувати геомагнітні коливання.

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні аномальна спека спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації