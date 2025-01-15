Працівник СБУ затримує підпалювача автомобілів. Фото: скриншот

В Україні триває загальнонаціональна інформаційна кампанія "Спали" ФСБшника". Працівники СБУ та Нацполіції роблять все, аби протидіяти вербуванню української молоді спецслужбами РФ. Йдеться про підпали, теракти й диверсії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Як зазначають в СБУ, підпали майна українських військових, держустанов чи їхнє мінування класифікуються Кримінальним кодексом України як тероризм або диверсія. За це передбачена сувора кримінальна відповідальність, це стосується навіть для неповнолітніх.

Лише протягом минулого року в Україні затримали майже пів тисячі людей, які займались підпалами за дорученням росіян. Замість легкого заробітку фігурантам "світить" тюремне ув'язнення. СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербувань у спеціальний чат-бот "Спали" ФСБшника".

Чат-бот "Спали" ФСБшника". Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові затримали чоловіка, який підпалював автомобілі українських військових. Робив це зловмисник на замовлення Росії.

Двох хлопців, 16 та 18 років, затримали у Києві. Вони підпалили два військових автомобілі. Злочинців затримали правоохоронці та СБУ.