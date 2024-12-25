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Юнак підпалив авто військовослужбовця — як його покарав суд

25 грудня 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як суд покарав підлітка, який підпалив автомобіль військовослужбовця
Горить автомобіль. Фото ілюстративне: bezpeka.isu.net.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Запоріжжі неповнолітній хлопець підпалив автомобіль військового. За вчинене палія притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Жовтневий районний суд міста Запоріжжя ухвалив 19 грудня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у серпні поточного року фігурант отримав у Telegram пропозицію щодо заробітку. Невідомий попросив його за грошову винагороду знищити або пошкодити авто військовослужбовців ЗСУ. Юнак погодився та залучив до роботи спільника, який сфотографував потрібний транспортний засіб і заховав на перехресті вулиць запалювальну суміш.

Увечері 9 серпня обвинувачений разом із товаришем дістали зі схованки легко-займисті речовини та вирушили на виконання завдання. Доки неповнолітній обливав автівку сумішшю й підпалював, співучасник фіксував його дії на відео.

Рішення суду

Під час судового засідання підліток повністю визнав свою провину та розкаявся. Також суд врахував як обставини, що пом'якшують покарання, те, що хлопець співпрацював зі слідчими, допомагаючи їм розкривати інші кримінальні злочини. Юнакові призначили покарання у вигляді до п'яти років позбавлення волі, однак, якщо протягом року іспитового терміну, засуджений не вчинить нового порушення, відбувати ув'язнення йому не доведеться.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харківській області винесли вирок матері шістьох дітей, яка не сплачувала аліменти. Жінку засудили до 120 годин громадських робіт.

Також ми повідомляли, що в Харкові жінка поширювала в соцмережах проросійські дописи. Її призначили покарання у вигляді позбавлення волі, однак замінили його двома роками випробувального терміну.

суд підлітки підпал Кримінал судові рішення

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